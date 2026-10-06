Sons Pelas Mulheres estreia com concerto gratuito em Duque de Caxias - Ana Carlinda/Divulgação

Sons Pelas Mulheres estreia com concerto gratuito em Duque de Caxias Ana Carlinda/Divulgação

Publicado 06/10/2026 18:00

O projeto Sons Pelas Mulheres – Série de Concertos da Orquestra Filarmônica Metropolitana (OFM) estreia em outubro com cinco apresentações gratuitas em Duque de Caxias e na Ilha do Governador. Realizado pelo Instituto dos Sonhos, com patrocínio da Vale, o projeto celebra o protagonismo feminino na música brasileira por meio de um repertório dedicado às compositoras e intérpretes de diferentes gerações, com regência da maestra Waleska Araújo e participação das musicistas da OFM.

Mais do que uma homenagem, Sons Pelas Mulheres propõe uma leitura da música brasileira a partir das trajetórias de mulheres que contribuíram para transformar a cultura do país. Entre uma obra e outra, o público também acompanha narrativas, curiosidades e dados que contextualizam a presença feminina no mercado da música, ampliando a experiência artística com informação e reflexão.

“Os concertos Sons Pelas Mulheres é um convite para ouvir a música brasileira por meio de histórias e vozes femininas que ajudaram a construir a nossa identidade cultural. Queremos criar uma experiência que desperte curiosidade, identificação e inspiração, especialmente entre as mulheres e as novas gerações”, destaca a maestra Waleska Araújo.

SERVIÇO: SONS PELAS MULHERES

DUQUE DE CAXIAS

Data/horários: Dia 17 de outubro (sábado), às 18h e 20h.

Local: Teatro Raul Cortez – Praça do Pacificador, s/nº, Centro, Duque de Caxias

Ingressos: gratuitos, com distribuição pelo teatro/Ticketmaster