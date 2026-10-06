Dupla é presa portando arma na Rodovia Washington Luís, em CaxiasReprodução vídeo

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Igor Silva
Dois homens foram detidos por equipes do COTEM, da Força Municipal de Duque de Caxias, durante patrulhamento na BR-040. Os agentes receberam informações de motoristas sobre uma dupla que estaria em uma motocicleta e possivelmente portando arma. A equipe passou a monitorar o trecho e localizou os suspeitos na Rodovia Washington Luís, no sentido Rio.

Durante a abordagem, foram encontrados uma pistola calibre 9mm, frascos de lança-perfume e um artefato explosivo.

Segundo as autoridades, um dos homens tinha mandado de prisão em aberto e a motocicleta utilizada pela dupla havia sido roubada.

Os dois foram encaminhados para a 59ª DP (Duque de Caxias), onde permaneceram presos. O caso foi registrado pelas autoridades.
Tiroteio em praça deixa feridos
Oito pessoas ficaram feridas após serem baleadas durante a madrugada desta segunda-feira (5), em uma praça no Jardim Anhangá. Segundo a Polícia Militar, homens armados chegaram ao local em um carro e fizeram vários disparos contra as pessoas que estavam no local.

Seis dos feridos foram levados para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracuruna. Outros dois procuraram atendimento no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Imbariê.

Entre os feridos está uma criança de 6 anos. Segundo a PM, ela já recebeu alta. Nenhuma das vítimas corre risco de morrer.