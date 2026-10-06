Dupla é presa portando arma na Rodovia Washington Luís, em CaxiasReprodução vídeo
Durante a abordagem, foram encontrados uma pistola calibre 9mm, frascos de lança-perfume e um artefato explosivo.
Segundo as autoridades, um dos homens tinha mandado de prisão em aberto e a motocicleta utilizada pela dupla havia sido roubada.
Os dois foram encaminhados para a 59ª DP (Duque de Caxias), onde permaneceram presos. O caso foi registrado pelas autoridades.
Seis dos feridos foram levados para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracuruna. Outros dois procuraram atendimento no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Imbariê.
Entre os feridos está uma criança de 6 anos. Segundo a PM, ela já recebeu alta. Nenhuma das vítimas corre risco de morrer.
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