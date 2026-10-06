Teatros em Caxias vão receber festival de artes cênicas com oficinas - Divulgação/Prefeitura Duque de Caxias

Teatros em Caxias vão receber festival de artes cênicas com oficinasDivulgação/Prefeitura Duque de Caxias

Publicado 06/10/2026 17:43

Reunindo artistas profissionais, novos criadores, estudantes, coletivos e projetos socioculturais, a programação ocupa o Teatro Municipal Armando Melo, nos dias 17 e 18, e o Teatro Municipal Raul Cortez, no dia 19 – ambos no centro de Caxias. Ao todo, serão mais de 15 horas de atividades, com ações voltadas a diferentes faixas etárias e públicos.

A proposta é fortalecer a cena cultural caxiense, ampliar o acesso da população aos equipamentos públicos de cultura e criar oportunidades de encontro entre quem produz, pesquisa, ensina e vivencia as artes da cena no território. O festival parte da ideia de que o corpo também é território de criação, memória, identidade, diversidade, resistência e experimentação artística.

Dessa forma, a programação reúne diferentes linguagens e busca aproximar a população das produções realizadas em Duque de Caxias, contemplando crianças, jovens, adultos e idosos, além de estudantes, educadores, artistas, coletivos culturais, famílias e moradores de diferentes regiões do município.

Três dias de programação

No sábado, 17 de outubro, o Teatro Municipal Armando Melo receberá a oficina com o músico e MC Kabrum, a vivência em performance com Lorre Motta, uma Mostra de Performance com três artistas e a apresentação do espetáculo Maldita, com dramaturgia e direção de Rohan Baruck.

No domingo, 18, também no Armando Melo, a programação seguirá com oficinas conduzidas por Myke Estavam e Ester Machado, além dos espetáculos Paysagem Sonhada, com criação de Bruno Alarcon e direção de Luiz Fernando Picanço, e Memória das Águas, concebido pelo Coletivo Outras Mulheres.

Na segunda-feira, 19 de outubro, no Teatro Raul Cortez, o público poderá conferir a Mostra Estudantil, com trabalhos do Projeto Luar, Projeto Cypher Kids e Instituto Multiarte; contação de histórias com Letícia Ambrósio e Nathalia Catarino; e o espetáculo Nosso Grande Espetáculo, da Adorável Companhia, com direção de Marcos Camelo.

Além disso, será dia da Oficina Lab Corpo, conduzida por Vitória Pedro e Marcos Moraes; e uma roda de conversa sobre Arte, Educação e Acessibilidade, com Guilherme Diaz, Jeysan França, Roberto Paixão, Ryana Correa, Rebeca Pimentel e Thiago Cardoso.

SERVIÇO

Festival Lab Corpo

Quando: 17 e 18 de outubro, sábado e domingo, a partir das 14h;

Onde: 17 e 18 de outubro - Teatro Armando Melo - R. Frei Fidélis, 836 - Centro, Duque de Caxias - (RJ); 19 de outubro, segunda-feira, Teatro Raul Cortez – Praça do Pacificador, Centro, Duque de Caxias (RJ)

Entrada gratuita.