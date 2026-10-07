Reurbanização vai transformar Parque Vila Nova e Vila Ideal, em Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Reurbanização vai transformar Parque Vila Nova e Vila Ideal, em CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 07/10/2026 18:16

Reurbanização vai transformar Parque Vila Nova e Vila Ideal, em Caxias Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Na área habitacional, estão sendo erguidos três prédios de 12 andares, com 141 apartamentos cada, equipados com elevadores. Os novos imóveis vão atender cerca de 2 mil pessoas, que deixarão condições precárias de moradia para ocupar unidades com mais conforto e dignidade. Também foi realizada a canalização de mais de dois quilômetros do Canal Caboclo, além da construção de galerias de águas pluviais, contribuindo para acabar com os alagamentos na região.

A Praça Nelson Mandela foi reformada e ampliada e já está sendo utilizada pela população. Com quase 10 mil metros quadrados, o espaço tornou-se um novo ponto de encontro e de lazer, com campo de grama sintética, campo de areia, playground, academia de ginástica, mesas de futmesa e tênis de mesa, bicicletário, estacionamento e paisagismo. Toda a área conta com iluminação em LED.

Reurbanização vai transformar Parque Vila Nova e Vila Ideal, em Caxias Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Na área da educação, a Creche Hydekel Freitas de Lima, inaugurada em fevereiro de 2025, atende as crianças com segurança e qualidade, enquanto mães e responsáveis estão no trabalho. Também está sendo construída uma Escola Bilíngue, com 18 salas de aula, refeitório, sala de informática e estrutura completamente acessível, com capacidade para atender mil alunos.



No Parque Vila Nova, está sendo construída a Casa do Autista, um centro de referência no atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a pessoas neurodivergentes. O espaço reunirá uma equipe multidisciplinar para oferecer terapias, apoio psicológico e atividades adaptadas, com o objetivo de estimular os desenvolvimentos cognitivo, social e emocional.

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Na saúde, a população ganhou uma nova e moderna Clínica da Família José Bezerra da Silva, que oferece atendimento humanizado em ginecologia, odontologia, clínica geral, vacinação e curativos. A unidade homenageia o líder comunitário que lutou por melhorias para a Vila Ideal e o Parque Vila Nova. Outra Clínica da Família está sendo construída na região, ampliando a capacidade de atendimento e facilitando o acesso dos moradores aos serviços de saúde.



A iluminação da região também foi modernizada e substituída por lâmpadas de LED, proporcionando mais economia, segurança e conforto para quem circula pelas ruas, que também receberam recapeamento asfáltico.

Parceria com o Governo do Estado

As obras da Prefeitura de Duque de Caxias estão sendo realizadas em parceria com o governo do estado, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Agricultura. O prefeito Netinho Reis destacou a importância das intervenções para a região:

“Estamos avançando com o desafio de transformar o Parque Vila Nova e a Vila Ideal. Em breve, teremos, somente nesta região, a Casa do Autista, o Colégio Bilíngue e uma Clínica da Família, além da Clínica da Família da Vila Ideal, que já foi inaugurada. É uma satisfação ver a transformação . É um sonho realizado para todos os moradores de Duque de Caxias.”

O projeto de reurbanização da Vila Ideal e do Parque Vila Nova segue a mesma linha de transformação já realizada na Avenida Teixeira Mendes, no bairro Sarapuí. Na ocasião, mais de 1.200 famílias que viviam em condições precárias foram transferidas para conjuntos residenciais do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, no bairro São Bento, ou indenizadas pela prefeitura.