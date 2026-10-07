Caxias promove Festival Rock Brasil com programação gratuita - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Caxias promove Festival Rock Brasil com programação gratuitaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 07/10/2026 17:57

Festival 70 anos de Rock no Brasil, que lotou a Praça do Pacificador, no Centro de Duque de Caxias, o município da Baixada Fluminense vai repetir a dose com o Festival Rock Brasil. A primeira edição vai ocorrer nos dias 29 a 31 de outubro, a partir das 18h, no mesmo local, com entrada gratuita.



. Além de retornar as bandas Destroya e a Drink, que fizeram sucesso no antigo festival, também completam a programação as bandas Baixo Grau e Protocolo B e os DJs Batata e Cammy Marino, que irão tocar um repertório cheio de clássicos internacionais e nacionais, entre eles: Queen, Guns N´ Roses, Capital Inicial, Legião Urbana e Detonautas. Após o sucesso dono Brasil, que lotou a Praça do Pacificador, no Centro de Duque de Caxias, o município da Baixada Fluminense vai repetir a dose com o Festival Rock Brasil. A primeira edição vai ocorrer nos dias 29 a 31 de outubro, a partir das 18h, no mesmo local, com entrada gratuita. Neste ano, serão três dias de shows no palco aberto do Teatro Raul Cortez . Além de retornar as bandas Destroya e a Drink, que fizeram sucesso no antigo festival, também completam a programação as bandas Baixo Grau e Protocolo B e os DJs Batata e Cammy Marino, que irão tocar um repertório cheio de clássicos internacionais e nacionais, entre eles: Queen, Guns N´ Roses, Capital Inicial,e Detonautas.

Para muito além da música, o público também vai poder desfrutar da gastronomia da cidade e feira com artigos da cultura alternativa. A programação completa será divulgada, em breve, pelos canais oficiais da Prefeitura de Duque de Caxias.



O Festival Rock Brasil é realizado pelo grupo Compromisso Criativo e recebe apoio da Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC), via Edital de Festivais da Política Nacional Aldir Blanc 2ª Ciclo (PNAB 2ª Ciclo).

Concerto de graça

O projeto Sons Pelas Mulheres – Série de Concertos da Orquestra Filarmônica Metropolitana (OFM) estreia em outubro com cinco apresentações gratuitas em Duque de Caxias. Realizado pelo Instituto dos Sonhos, com patrocínio da Vale, o projeto celebra o protagonismo feminino na música brasileira por meio de um repertório dedicado às compositoras e intérpretes de diferentes gerações, com regência da maestra Waleska Araújo e participação das musicistas da OFM. A primeira apresentação acontece no dia 17 de outubro (sábado), no Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias, com dois concertos, às 18h e às 20h.

Mais do que uma homenagem, Sons Pelas Mulheres propõe uma leitura da música brasileira a partir das trajetórias de mulheres que contribuíram para transformar a cultura do país. Entre uma obra e outra, o público também acompanha narrativas, curiosidades e dados que contextualizam a presença feminina no mercado da música, ampliando a experiência artística com informação e reflexão.