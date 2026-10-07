Após o sucesso do Festival 70 anos de Rock no Brasil, que lotou a Praça do Pacificador, no Centro de Duque de Caxias, o município da Baixada Fluminense vai repetir a dose com o Festival Rock Brasil. A primeira edição vai ocorrer nos dias 29 a 31 de outubro, a partir das 18h, no mesmo local, com entrada gratuita.
Neste ano, serão três dias de shows no palco aberto do Teatro Raul Cortez. Além de retornar as bandas Destroya e a Drink, que fizeram sucesso no antigo festival, também completam a programação as bandas Baixo Grau e Protocolo B e os DJs Batata e Cammy Marino, que irão tocar um repertório cheio de clássicos internacionais e nacionais, entre eles: Queen, Guns N´ Roses, Capital Inicial, Legião Urbana e Detonautas.
Para muito além da música, o público também vai poder desfrutar da gastronomia da cidade e feira com artigos da cultura alternativa. A programação completa será divulgada, em breve, pelos canais oficiais da Prefeitura de Duque de Caxias.
O Festival Rock Brasil é realizado pelo grupo Compromisso Criativo e recebe apoio da Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC), via Edital de Festivais da Política Nacional Aldir Blanc 2ª Ciclo (PNAB 2ª Ciclo).
Mais do que uma homenagem, Sons Pelas Mulheres propõe uma leitura da música brasileira a partir das trajetórias de mulheres que contribuíram para transformar a cultura do país. Entre uma obra e outra, o público também acompanha narrativas, curiosidades e dados que contextualizam a presença feminina no mercado da música, ampliando a experiência artística com informação e reflexão.
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