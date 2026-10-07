Caxias vai eleger delegados para Conselho da Criança e do Adolescente - Reprodução/Prefeitura de Duque de Caxias

Caxias vai eleger delegados para Conselho da Criança e do AdolescenteReprodução/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 07/10/2026 17:46

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) realiza, na próxima quarta-feira (14), das 13h às 16h40, no Museu Ciência e Vida, a Reunião Ampliada para Eleição dos Delegados, etapa preparatória para a (CMDCA) realiza, na próxima quarta-feira (14), das 13h às 16h40, no Museu Ciência e Vida, a Reunião Ampliada para Eleição dos Delegados, etapa preparatória para a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Para participar é necessário fazer a inscrição aqui

Com o tema “Fortalecendo o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente”, o encontro vai reunir representantes da sociedade e da rede de proteção para ampliar o diálogo sobre os principais desafios relacionados à garantia dos direitos desse público e à construção de políticas públicas mais efetivas.

Durante a reunião, serão eleitos 52 delegados, sendo 26 adultos e 26 crianças e adolescentes. Os representantes terão a missão de participar da Conferência Municipal, levando diferentes perspectivas e contribuindo para a elaboração de propostas voltadas ao fortalecimento das políticas de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Entre os temas que estarão em debate estão a proteção e garantia de direitos, participação de crianças e adolescentes, prevenção e enfrentamento das violências, convivência familiar e comunitária, combate ao trabalho infantil e medidas socioeducativas. O objetivo é fortalecer a participação social e aproximar ainda mais a população dos representantes que integram o Sistema de Garantia de Direitos.

Serviço

Reunião Ampliada para Eleição dos Delegados

Data: quarta-feira (14/10)

Horário: das 13h às 16h40

Local: Museu Ciência e Vida – Duque de Caxias

Tema: “Fortalecendo o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente”