Caxias vai eleger delegados para Conselho da Criança e do AdolescenteReprodução/Prefeitura de Duque de Caxias
Caxias vai eleger delegados para Conselho da Criança e do Adolescente
Encontro acontece na próxima terça-feira, dia 14, no Museu Ciência e Vida e vai reunir diversos representantes da sociedade
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