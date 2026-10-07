Peça 'A Porta Mágica' se apresenta no Teatro Raul Cortez, em Caxias - Divulgação/Mila Barroso

Peça 'A Porta Mágica' se apresenta no Teatro Raul Cortez, em CaxiasDivulgação/Mila Barroso

Publicado 07/10/2026 18:28

espetáculo infantil “A Porta Mágica”. Patrocinado pela Secretaria Especial de Integração Metropolitana, por meio do Programa Integra Rio, a montagem chega à Duque de Caxias, na quarta-feira (14), às 14h, E se existisse uma porta capaz de revelar que cada pessoa possui sua própria maneira de se expressar? É a partir desse questionamento que o Grupo Teatral Aslucianas apresenta o“A Porta Mágica”. Patrocinado pela Secretaria Especial de Integração Metropolitana, por meio do Programa Integra Rio, a montagem chega à Duque de Caxias, na quarta-feira (14), às 14h, no Teatro Municipal Raul Cortez.

Peça 'A Porta Mágica' se apresenta no Teatro Raul Cortez, em Caxias Divulgação/Mila Barroso



Unindo teatro, música, dança e interação com o público, a peça acompanha Maria, uma menina cheia de medos, mas também muito curiosa, que precisa vencer suas próprias barreiras para encontrar sua livre expressão. Unindo teatro, música, dança e interação com o público, a peça acompanha Maria, uma menina cheia de medos, mas também muito curiosa, que precisa vencer suas próprias barreiras para encontrar sua livre expressão.

“Em uma aventura fantástica, ela atravessa portas que a conduzem a universos onde palavras, sons, cores e imaginação podem transformar a maneira de enxergar o mundo", conta Luciana Ezarani, dramaturga e codiretora do espetáculo.



“A Porta Mágica”, que integra as comemorações dos 23 anos do Grupo Teatral Aslucianas, aborda de forma lúdica temas como autoestima, expressão emocional, leitura e empoderamento infantil. A montagem aposta na linguagem do teatro musical, em uma encenação dinâmica e colorida e em pequenos números de mágica para construir um universo que convida crianças e adultos a participarem da jornada da protagonista.



A interação com o público também faz parte da proposta, aproximando personagens e espectadores ao longo da história.

“O espetáculo é um convite para enxergar o mundo de outra maneira, descobrir novas formas de se expressar e, acima de tudo, acreditar que a magia pode nascer dentro de cada um de nós”, destaca Luciana.



Para Ronny Pires, também diretor da montagem, a proposta valoriza o brincar como ferramenta de descoberta e expressão.

Peça 'A Porta Mágica' se apresenta no Teatro Raul Cortez, em Caxias Divulgação/Aline Baptista

“A peça mostra como as crianças podem brincar de forma lúdica e expressar seus sentimentos e sonhos sem estarem ligadas às telas o tempo todo. É uma experiência para toda a família, incentivando as crianças a sonharem e a se expressarem por meio de brincadeiras sadias e cheias de imaginação”, afirma.



Além do espetáculo, o projeto contará com uma mediação sensível, que inclui um cantinho sensorial disponível antes e durante a apresentação. De forma lúdica e divertida, as crianças podem desenvolver a criatividade, a autoestima e a autonomia, além de explorar diferentes formas de compreender e se relacionar com o mundo. A proposta busca acolher crianças típicas e atípicas, sem transformar suas diferenças em limitações.



Grupo Teatral Aslucianas



Fundado em 2003 pela atriz, diretora e produtora cultural Luciana Ezarani, o Grupo Teatral Aslucianas celebra 23 anos de trajetória marcada pelo protagonismo feminino e pela pesquisa do teatro de rua e infantil. Com sede na Zona Norte do Rio de Janeiro e elenco formado majoritariamente por mulheres, o coletivo soma 24 espetáculos e 69 prêmios em festivais nacionais, além de realizar projetos como o Contarolando Histórias, o Circuito Carioca de Arte de Rua e a Mostra Aslucianas. O grupo também levou seu trabalho ao exterior, com apresentações em Moçambique, em 2014, e Bogotá, na Colômbia, em 2024.



SERVIÇO

Teatro Municipal Raul Cortez

Endereço: Praça do Pacificador, s/n – Centro, Duque de Caxias – RJ

Data: 14 de outubro de 2026 (quarta-feira)

Horário: 14h

Acessibilidade: Interpretação em Libras

Ingressos: Gratuitos



Classificação indicativa: Livre

Duração: 50 minutos