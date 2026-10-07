Peça \'A Porta Mágica\' se apresenta no Teatro Raul Cortez, em Caxias

Peça 'A Porta Mágica' se apresenta no Teatro Raul Cortez, em CaxiasDivulgação/Mila Barroso
Unindo teatro, música, dança e interação com o público, a peça acompanha Maria, uma menina cheia de medos, mas também muito curiosa, que precisa vencer suas próprias barreiras para encontrar sua livre expressão.
“A Porta Mágica”, que integra as comemorações dos 23 anos do Grupo Teatral Aslucianas, aborda de forma lúdica temas como autoestima, expressão emocional, leitura e empoderamento infantil. A montagem aposta na linguagem do teatro musical, em uma encenação dinâmica e colorida e em pequenos números de mágica para construir um universo que convida crianças e adultos a participarem da jornada da protagonista.
A interação com o público também faz parte da proposta, aproximando personagens e espectadores ao longo da história.
Para Ronny Pires, também diretor da montagem, a proposta valoriza o brincar como ferramenta de descoberta e expressão.
Além do espetáculo, o projeto contará com uma mediação sensível, que inclui um cantinho sensorial disponível antes e durante a apresentação. De forma lúdica e divertida, as crianças podem desenvolver a criatividade, a autoestima e a autonomia, além de explorar diferentes formas de compreender e se relacionar com o mundo. A proposta busca acolher crianças típicas e atípicas, sem transformar suas diferenças em limitações.
Grupo Teatral Aslucianas
Fundado em 2003 pela atriz, diretora e produtora cultural Luciana Ezarani, o Grupo Teatral Aslucianas celebra 23 anos de trajetória marcada pelo protagonismo feminino e pela pesquisa do teatro de rua e infantil. Com sede na Zona Norte do Rio de Janeiro e elenco formado majoritariamente por mulheres, o coletivo soma 24 espetáculos e 69 prêmios em festivais nacionais, além de realizar projetos como o Contarolando Histórias, o Circuito Carioca de Arte de Rua e a Mostra Aslucianas. O grupo também levou seu trabalho ao exterior, com apresentações em Moçambique, em 2014, e Bogotá, na Colômbia, em 2024.
SERVIÇO
Teatro Municipal Raul Cortez
Endereço: Praça do Pacificador, s/n – Centro, Duque de Caxias – RJ
Data: 14 de outubro de 2026 (quarta-feira)
Horário: 14h
Acessibilidade: Interpretação em Libras
Ingressos: Gratuitos
Classificação indicativa: Livre
Duração: 50 minutos
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