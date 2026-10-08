Polícia prende homem por roubos de veículos em Duque de CaxiasReprodução/Polícia Civil

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Igor Silva
Policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam, nesta quinta-feira (08/10), um criminoso responsável por diversos roubos de veículos na região do Parque Floresta, Santa Marta e Caixa D'Água. Durante as diligências, os agentes identificaram que ele publicava nas redes sociais deboches direcionados à Polícia Civil. Ele foi capturado na Vila Leopoldina, no município de Duque de Caxias.
As investigações iniciaram a partir de um roubo praticado contra uma família no bairro da Prata, em Belford Roxo. Na ocasião, o homem e outros quatro criminosos armados invadiram o imóvel, mantiveram as vítimas amarradas sob graves ameaças por diversas horas e subtraíram pertences, celulares e cartões bancários.
Segundo os policiais, o homem é apontado como braço do tráfico de drogas e responsável por diversos roubos de veículos na região do Parque Floresta, Santa Marta e Caixa D'Água. Durante a ação desta quinta, os agentes se deslocaram até o endereço, na Vila Leopoldina, onde foram encontradas peças e motocicletas estocadas no quintal. Em verificação técnica no sistema de inteligência, ficou constatado que o chassi de um dos quadros de uma motocicleta possuía registro de roubo ativo.
Diante dos fatos, o criminoso foi conduzido à delegacia. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Além disso, foi autuado em flagrante pelo crime de receptação qualificada. As investigações prosseguem para identificar e prender os demais integrantes do bando.
Força Municipal prende dupla
Dois homens foram detidos por equipes do COTEM, da Força Municipal de Duque de Caxias, durante patrulhamento na BR-040. Os agentes receberam informações de motoristas sobre uma dupla que estaria em uma motocicleta e possivelmente portando arma. A equipe passou a monitorar o trecho e localizou os suspeitos na Rodovia Washington Luís, no sentido Rio.

Durante a abordagem, foram encontrados uma pistola calibre 9mm, frascos de lança-perfume e um artefato explosivo.

Segundo as autoridades, um dos homens tinha mandado de prisão em aberto e a motocicleta utilizada pela dupla havia sido roubada.