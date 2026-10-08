Polícia prende homem por roubos de veículos em Duque de Caxias - Reprodução/Polícia Civil

Polícia prende homem por roubos de veículos em Duque de CaxiasReprodução/Polícia Civil

Publicado 08/10/2026 17:32

As investigações iniciaram a partir de um roubo praticado contra uma família no bairro da Prata, em Belford Roxo. Na ocasião, o homem e outros quatro criminosos armados invadiram o imóvel, mantiveram as vítimas amarradas sob graves ameaças por diversas horas e subtraíram pertences, celulares e cartões bancários.

Segundo os policiais, o homem é apontado como braço do tráfico de drogas e responsável por diversos roubos de veículos na região do Parque Floresta, Santa Marta e Caixa D'Água. Durante a ação desta quinta, os agentes se deslocaram até o endereço, na Vila Leopoldina, onde foram encontradas peças e motocicletas estocadas no quintal. Em verificação técnica no sistema de inteligência, ficou constatado que o chassi de um dos quadros de uma motocicleta possuía registro de roubo ativo.

Diante dos fatos, o criminoso foi conduzido à delegacia. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Além disso, foi autuado em flagrante pelo crime de receptação qualificada. As investigações prosseguem para identificar e prender os demais integrantes do bando.

Força Municipal prende dupla