Setor de panificação cresce na Baixada e ganha nova escola com 19 cursos de formação profissional em Caxias - PAULA JOHAS/Divulgação

Setor de panificação cresce na Baixada e ganha nova escola com 19 cursos de formação profissional em CaxiasPAULA JOHAS/Divulgação

Publicado 07/10/2026 18:52

Do pão francês do café da manhã ao bolo da comemoração, a panificação e a confeitaria fazem parte do dia a dia e movimentam fortemente a economia da Baixada Fluminense . Caxias e os municípios do entorno reúnem 605 estabelecimentos ligados ao setor e 3.678 empregos formais, um salto de 3,9% em relação a 2024.

É para atender a essa demanda aquecida que a Firjan SENAI inaugurou, nesta quarta-feira (7), a nova Escola de Panificação e Confeitaria da Firjan SENAI Caxias. A estrutura fixa substitui a antiga escola móvel que atendia o município, dando um salto na infraestrutura: a capacidade instalada passa de 12 para até 80 alunos atendidos por dia.

A escola passa a oferecer 19 cursos em modalidades que vão da Qualificação Profissional ao Ensino Técnico, com meta de formar até 300 profissionais por ano. O tamanho das turmas varia conforme a modalidade do curso : os cursos técnicos podem abrigar até 40 estudantes, enquanto os cursos de qualificação e aperfeiçoamento contam com turmas menores, de 20 alunos. Entre as novidades está a integração do curso de Confeitaria ao Ensino Médio Técnico em período integral com a Escola Firjan SESI Caxias.

Setor de panificação cresce na Baixada e ganha nova escola com 19 cursos de formação profissional em Caxias PAULA JOHAS/Divulgação

Para o presidente da Firjan, Luiz Cesio Caetano, a nova estrutura representa um marco para o desenvolvimento econômico local.

"Ver o brilho nos olhos desses alunos hoje materializa o propósito desta escola. A panificação é uma vocação do nosso estado e, com essa estrutura, suprimos a demanda da Baixada com mão de obra local de excelência, retendo talentos e fortalecendo nossas indústrias", afirma Caetano.

Mão na massa e emoção na inauguração

A teoria deu lugar à prática já no primeiro dia de funcionamento. Durante a inauguração, os próprios estudantes colocaram a estrutura à prova e prepararam cupcakes e brownies. O momento de interação nas bancadas e a degustação dos doces emocionaram o presidente da Firjan, que acompanhou de perto os primeiros resultados reais do novo laboratório.

Raio-X de um setor em alta

Os números do mercado justificam o investimento na região. Duque de Caxias concentra a maior quantidade de padarias e confeitarias da Baixada, com 269 unidades, seguido por São João de Meriti (125), Belford Roxo (91), Magé (89) e Guapimirim (31). Em 2025, o setor empregava 373 padeiros com carteira assinada na região, com remuneração média de R$ 2.073,62. Já os confeiteiros registram média de R$ 2.112,96 — ambos os salários acima da média geral do setor na Baixada (R$ 2.059,61).

Aprender operando tecnologia de ponta

Para garantir que a formação acompanhe as exigências dessas empresas, o novo espaço recebeu R$ 2,1 milhões em equipamentos industriais. O laboratório foi montado com ultrafreezers, laminadoras de alta tecnologia, masseiras, misturadores e fornos de lastro e turbo.

Para Alexandre Reis, Diretor Executivo Operacional do Sistema Firjan, o maquinário aproxima o aprendizado da realidade diária do mercado.

"A educação profissional precisa oferecer ao aluno mais do que o conhecimento teórico. Com essa nova estrutura, criamos condições para que ele aprenda fazendo e tenha contato com equipamentos e processos idênticos aos que vai encontrar na rotina das grandes padarias e indústrias", destaca Alexandre.

A formação na área já era oferecida em Duque de Caxias desde 2020 por meio da escola móvel. Com a migração para o espaço permanente, os alunos ganham acesso a um portfólio mais robusto, que inclui especializações em Doces Finos, Chocolateria, Cake Design e fermentação natural.

Para o presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentos e Bebidas da Baixada Fluminense (SIMAPAN), Henrique Balbino Seita, a escola deixa um legado para o comércio local.

"Nosso compromisso é contribuir para a capacitação das empresas e dos trabalhadores da região. A qualificação profissional é a ferramenta principal para fortalecer o setor de alimentos e bebidas na Baixada Fluminense", pontua Henrique.

SERVIÇO

Onde: Escola de Panificação e Confeitaria da Firjan SENAI Caxias

Endereço: Travessa Arthur Goulart, 124 – Centro, Duque de Caxias – RJ

Cursos previstos: Panificação, Confeitaria, Doces Finos, Chocolateria, Cake Design e Fermentação Natural.

Informações: As turmas e inscrições serão divulgadas nos canais oficiais da Firjan SENAI e na secretaria da unidade.