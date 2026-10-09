Vereadores de Duque de Caxias comentam resultado das eleições 2026Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação
Dias após a realização do 1º Turno das Eleições 2026, o vereador Serginho (PDT) utilizou o seu momento de fala na tribuna para agradecer a população os votos que recebera no pleito para deputado estadual:
Anderson Lopes (MDB) solicitou aparte para parabenizar o colega parlamentar e endossou a importância de o município ter expandido a sua representação na Alerj. Michel Reis (Solidariedade) subiu à tribuna para pautar a desigualdade racial. O parlamentar defendeu a ideia da promoção de mais políticas públicas que realizem um enfrentamento direto a questão. Na visão de Michel, a ação deve começar nas escolas:
“Precisamos olhar para esta pauta com seriedade, respeito e compromisso com a população. O trabalho de enfrentamento deve iniciar nas escolas, com as nossas crianças e jovens. Na educação ganhamos espaço para evitar que muitos episódios de racismo não aconteçam mais,” endossou Michel.
Michel Reis é vice-presidente da Comissão de Promoção de Igualdade Racial da Câmara de Caxias e destacou que o diálogo com todos os setores da sociedade é fundamental.
Catiti, que é presidente da Comissão de Promoção de Igualdade Racial da Câmara de Caxias (PDT) contribuiu com o debate, informando que o resultado das eleições trouxe mais nomes eleitos que são empenhados ao combate à discriminação racial:
Durante a sessão desta quinta indicações, projetos de lei e projetos de decreto legislativos também foram expedidos pela mesa diretora para que nas próximas sessões tenham a oportunidade de serem levados à discussão e votação.
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