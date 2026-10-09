Vereadores de Duque de Caxias comentam resultado das eleições 2026 - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Vereadores de Duque de Caxias comentam resultado das eleições 2026Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 09/10/2026 17:58

desigualdade racial ganharam destaque.



Dias após a realização do 1º Turno das Eleições 2026, o vereador Serginho (PDT) utilizou o seu momento de fala na tribuna para agradecer a população os votos que recebera no pleito para deputado estadual: A Câmara Municipal de Duque de Caxias realizou uma sessão plenária nesta quinta-feira (08). Os parlamentares foram à tribuna para debater ideias e realizar agradecimentos. O resultado do primeiro turno das eleições e o desenvolvimento de políticas públicas para o combate àganharam destaque.Dias após a realização do 1º Turno das Eleições 2026, o vereador Serginho (PDT) utilizou o seu momento de fala na tribuna para agradecer a população os votos que recebera no pleito para deputado estadual:

“A cidade de Duque de Caxias ganha mais uma importante representatividade na Alerj e isto é muito bom. Deixo aqui os meus agradecimentos pela confiança, pois é por Duque de Caxias que me lanço a este desafio”, comentou Serginho.



Anderson Lopes (MDB) solicitou aparte para parabenizar o colega parlamentar e endossou a importância de o município ter expandido a sua representação na Alerj. Michel Reis (Solidariedade) subiu à tribuna para pautar a desigualdade racial. O parlamentar defendeu a ideia da promoção de mais políticas públicas que realizem um enfrentamento direto a questão. Na visão de Michel, a ação deve começar nas escolas:



“Precisamos olhar para esta pauta com seriedade, respeito e compromisso com a população. O trabalho de enfrentamento deve iniciar nas escolas, com as nossas crianças e jovens. Na educação ganhamos espaço para evitar que muitos episódios de racismo não aconteçam mais,” endossou Michel.



Michel Reis é vice-presidente da Comissão de Promoção de Igualdade Racial da Câmara de Caxias e destacou que o diálogo com todos os setores da sociedade é fundamental.



Catiti, que é presidente da Comissão de Promoção de Igualdade Racial da Câmara de Caxias (PDT) contribuiu com o debate, informando que o resultado das eleições trouxe mais nomes eleitos que são empenhados ao combate à discriminação racial:

“As eleições trouxeram resultados relevantes para esta causa, haja vista os políticos que foram eleitos que também irão defender a bandeira da igualdade e do respeito. Por aqui, em Duque de Caxias, nós não abrimos mão de nos posicionar e lutar”, analisou Catiti.



Durante a sessão desta quinta indicações, projetos de lei e projetos de decreto legislativos também foram expedidos pela mesa diretora para que nas próximas sessões tenham a oportunidade de serem levados à discussão e votação.