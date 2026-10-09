Hospital em Caxias promove ação para pacientes no Dia das Crianças - Divulgação

Hospital em Caxias promove ação para pacientes no Dia das CriançasDivulgação

Publicado 09/10/2026 18:08

Hospital em Caxias promove ação para pacientes no Dia das Crianças Divulgação

A programação também contou com a presença de personagens caracterizados como super-heróis, que percorreram os quartos e a emergência pediátrica. Além de interagir com os pacientes, os personagens entregaram presentes e ajudaram a transformar os espaços de atendimento em um ambiente de celebração.Para Ana Carolina Schuab, coordenadora dado Hospital de Clínicas Mário Lioni, iniciativas como essa fazem parte de uma assistência que considera não apenas os cuidados clínicos, mas também as necessidades emocionais dos pacientes pediátricos.“O hospital é um espaço de cuidado e, especialmente quando falamos de crianças, é importante olhar para essa experiência de forma integral. Momentos de descontração, brincadeira e interação ajudam a tornar a permanência na unidade mais acolhedora e humanizada. Nosso objetivo é que, mesmo durante a internação, elas possam vivenciar momentos de alegria e se sentir cuidadas em todos os sentidos".