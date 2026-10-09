Hospital em Caxias promove ação para pacientes no Dia das Crianças

Hospital em Caxias promove ação para pacientes no Dia das CriançasDivulgação
Durante a ação, os pequenos participaram de uma oficina de salada de frutas, preparando a própria receita com o acompanhamento da equipe. A atividade uniu criatividade e alimentação saudável de forma lúdica e contribuiu para tornar a experiência no hospital mais leve e acolhedora.
A programação também contou com a presença de personagens caracterizados como super-heróis, que percorreram os quartos e a emergência pediátrica. Além de interagir com os pacientes, os personagens entregaram presentes e ajudaram a transformar os espaços de atendimento em um ambiente de celebração.
Para Ana Carolina Schuab, coordenadora da Pediatria do Hospital de Clínicas Mário Lioni, iniciativas como essa fazem parte de uma assistência que considera não apenas os cuidados clínicos, mas também as necessidades emocionais dos pacientes pediátricos.
“O hospital é um espaço de cuidado e, especialmente quando falamos de crianças, é importante olhar para essa experiência de forma integral. Momentos de descontração, brincadeira e interação ajudam a tornar a permanência na unidade mais acolhedora e humanizada. Nosso objetivo é que, mesmo durante a internação, elas possam vivenciar momentos de alegria e se sentir cuidadas em todos os sentidos".
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