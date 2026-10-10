Netinho Reis (MDB) declara apoio a Flávio Bolsonaro à Presidência - Reprodução

Netinho Reis (MDB) declara apoio a Flávio Bolsonaro à PresidênciaReprodução

Publicado 10/10/2026 11:38

A participação de Netinho nas negociações coloca Duque de Caxias nas discussões sobre o posicionamento do MDB na disputa presidencial. O prefeito atua em conjunto com lideranças do partido, entre elas Washington Reis, presidente estadual da sigla no Rio de Janeiro, que também participa das tratativas para formalizar o apoio ao senador.

Netinho Reis participa de articulação nacional

À frente da Prefeitura de Duque de Caxias, um dos principais municípios da Baixada Fluminense, Netinho Reis integra as conversas que envolvem lideranças do MDB de diferentes estados. A atuação do prefeito amplia a participação do grupo político de Duque de Caxias nas discussões nacionais sobre a formação de alianças para a eleição presidencial.

As negociações começaram a ganhar força, em meio às conversas conduzidas pelo presidente nacional do MDB, Baleia Rossi. Além de Netinho e Washington Reis, participam das articulações outras lideranças políticas, incluindo os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, e Daniel Vilela (MDB), de Goiás.

A presença de Netinho nesse processo ocorre em um momento de reorganização das alianças partidárias. A definição sobre o posicionamento presidencial do MDB envolve diferentes grupos políticos, com interesses e estratégias próprios nos estados.

No Rio de Janeiro, Washington Reis atua como presidente estadual da legenda e participa da construção do movimento favorável a Flávio Bolsonaro. A atuação conjunta com Netinho evidencia a participação de lideranças fluminenses nas conversas que buscam ampliar o apoio ao senador dentro do partido.

Duque de Caxias no debate presidencial

A participação de Netinho Reis nas negociações coloca o prefeito no centro de uma articulação que ultrapassa os limites do Rio de Janeiro. Ao lado de Washington Reis, ele integra o grupo de lideranças fluminenses envolvidas na tentativa de consolidar o apoio de parte do MDB ao senador do PL.

O movimento ocorre em meio à reorganização das alianças partidárias para a eleição presidencial e à busca dos pré-candidatos por apoio político nos estados. Nesse cenário, a atuação de prefeitos e dirigentes regionais pode contribuir para ampliar a mobilização das estruturas partidárias em torno dos projetos nacionais.

Com o anúncio previsto para São Paulo, a expectativa é que as negociações avancem para uma definição sobre o posicionamento de parte do MDB. Para Netinho Reis, a articulação representa sua participação direta nas conversas que envolvem o apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro e a construção de alianças políticas para a disputa presidencial.