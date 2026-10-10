Museu Ciência e Vida tem programação especial para o Dia das Crianças - Divulgação

Museu Ciência e Vida tem programação especial para o Dia das CriançasDivulgação

Publicado 10/10/2026 11:29

Museu Ciência e Vida tem programação especial para o Dia das Crianças Divulgação



Entre as novidades está a ”Oficina Céu do Pokémon”, que acontece às 15h. A atividade aproxima o universo dos Pokémon de conhecimentos sobre o céu e a Astronomia, criando uma experiência lúdica para aprender ciência de uma maneira diferente. A ideia é desenvolver com as crianças uma nova versão do céu, inspirada na famosa franquia de Satoji Tajiri e seus bichinhos de bolso.



Também estarão disponíveis para visitação duas exposições, de terça a sábado, sempre das 9h às 17h. “Prato do Dia - histórias que contamos ao comer” convida o público a descobrir as histórias que existem por trás de cada refeição, histórias de pessoas, culturas, ciências e natureza. Ao acompanhar os caminhos dos alimentos desde a sua produção até a chegada ao prato, os visitantes conhecerão saberes tradicionais, tecnologias, hábitos alimentares e diferentes formas de se relacionar com a comida. Entre as novidades está a ”Oficina Céu do Pokémon”, que acontece às 15h. A atividade aproxima o universo dos Pokémon de conhecimentos sobre o céu e a, criando uma experiência lúdica para aprender ciência de uma maneira diferente. A ideia é desenvolver com as crianças uma nova versão do céu, inspirada na famosa franquia de Satoji Tajiri e seus bichinhos de bolso.Também estarão disponíveis para visitação duas exposições, de terça a sábado, sempre das 9h às 17h. “Prato do Dia - histórias que contamos ao comer” convida o público a descobrir as histórias que existem por trás de cada refeição, histórias de pessoas, culturas, ciências e natureza. Ao acompanhar os caminhos dos alimentos desde a sua produção até a chegada ao prato, os visitantes conhecerão, tecnologias, hábitos alimentares e diferentes formas de se relacionar com a comida.

A exposição interativa também revela como a alimentação está profundamente ligada à cultura e à vida em sociedade. Com experiências interativas e reflexões sobre sustentabilidade, desperdício e desigualdade, Prato do Dia propõe um olhar mais amplo sobre aquilo que comemos e sobre as escolhas que fazemos todos os dias.



Já a exposição imersiva, “Dinossauros Brasileiros: uma história em evolução” tem os dinossauros como fio condutor para apresentar aspectos da evolução da vida, do tempo geológico e da diversidade de organismos que habitaram o território brasileiro ao longo de milhões de anos. Em meio a ilustrações, pinturas, reconstruções e modelos tridimensionais, desenvolvidos especialmente para aproximar o público dos organismos e ambientes do passado, aliados com modelagem e impressão 3D estão representados alguns dos principais exemplares da paleodiversidade brasileira.

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Ao longo da exposição, o público poderá conhecer diferentes espécies e compreender como os fósseis contribuem para reconstruir a história da vida e as transformações dos ambientes ao longo do tempo geológico.

A programação é uma oportunidade para aproveitar o período do Dia das Crianças em um espaço que une educação, ciência e diversão. Com atividades interativas e experiências que estimulam a descoberta, o Museu Ciência e Vida convida o público a transformar a curiosidade em conhecimento.



Serviço:



Museu Ciência e Vida da Fundação Cecierj

Rua Aílton da Costa, s/nº, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias, RJ.



Exposições: das 9h às 17h.

Oficina Céu do Pokémon: 15h.

Entrada: gratuita.