Museu Ciência e Vida tem programação especial para o Dia das Crianças

Museu Ciência e Vida tem programação especial para o Dia das CriançasDivulgação
Entre as novidades está a ”Oficina Céu do Pokémon”, que acontece às 15h. A atividade aproxima o universo dos Pokémon de conhecimentos sobre o céu e a Astronomia, criando uma experiência lúdica para aprender ciência de uma maneira diferente. A ideia é desenvolver com as crianças uma nova versão do céu, inspirada na famosa franquia de Satoji Tajiri e seus bichinhos de bolso.
Também estarão disponíveis para visitação duas exposições, de terça a sábado, sempre das 9h às 17h. “Prato do Dia - histórias que contamos ao comer” convida o público a descobrir as histórias que existem por trás de cada refeição, histórias de pessoas, culturas, ciências e natureza. Ao acompanhar os caminhos dos alimentos desde a sua produção até a chegada ao prato, os visitantes conhecerão saberes tradicionais, tecnologias, hábitos alimentares e diferentes formas de se relacionar com a comida.
Já a exposição imersiva, “Dinossauros Brasileiros: uma história em evolução” tem os dinossauros como fio condutor para apresentar aspectos da evolução da vida, do tempo geológico e da diversidade de organismos que habitaram o território brasileiro ao longo de milhões de anos. Em meio a ilustrações, pinturas, reconstruções e modelos tridimensionais, desenvolvidos especialmente para aproximar o público dos organismos e ambientes do passado, aliados com modelagem e impressão 3D estão representados alguns dos principais exemplares da paleodiversidade brasileira.
Serviço:
Museu Ciência e Vida da Fundação Cecierj
Rua Aílton da Costa, s/nº, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias, RJ.
Exposições: das 9h às 17h.
Oficina Céu do Pokémon: 15h.
Entrada: gratuita.
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