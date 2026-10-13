Duque de Caxias recebe 1º Encontro de Educação Permanente do SUASReprodução
Duque de Caxias recebe 1º Encontro de Educação Permanente do SUAS
Evento será realizado nesta quarta-feira, 14, das 9h às 12h, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
Duque de Caxias recebe 1º Encontro de Educação Permanente do SUAS
Evento será realizado nesta quarta-feira, 14, das 9h às 12h, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
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Artista conquista milhões de visualizações nas redes sociais e chama atenção de grandes nomes, como Ferrugem e Vitinho
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Museu Ciência e Vida tem programação especial para o Dia das Crianças
Localizado em Duque de Caxias, o espaço recebe duas novas exposições e a Oficina Céu do Pokémon, reunindo ciência e diversão
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