Duque de Caxias recebe 1º Encontro de Educação Permanente do SUAS - Reprodução

Duque de Caxias recebe 1º Encontro de Educação Permanente do SUASReprodução

Publicado 13/10/2026 18:10

A Educação Permanente do SUAS é uma estratégia de formação continuada voltada aos profissionais que atuam na política de Assistência Social. A iniciativa busca fortalecer conhecimentos, aprimorar práticas profissionais e qualificar os serviços oferecidos à população, contribuindo para um atendimento cada vez mais humanizado, eficiente e comprometido com a garantia de direitos.

Por meio de encontros formativos, capacitações e trocas de experiências, a Educação Permanente estimula a reflexão sobre os desafios do cotidiano profissional e incentiva a construção coletiva de soluções para o aprimoramento do trabalho socioassistencial.

O encontro marcará o pontapé inicial dessa proposta no município, com a realização de uma palestra magna ministrada por Nathaly Sales, coordenadora de Educação Permanente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, que abordará o tema e os caminhos para a implementação dessa estratégia em Duque de Caxias.

A iniciativa representa um investimento na valorização e no desenvolvimento dos trabalhadores do SUAS, fortalecendo a atuação dos profissionais e contribuindo para a melhoria contínua dos serviços socioassistenciais prestados à população caxiense.