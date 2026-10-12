Romaria do Pilar reúne milhares de fiéis em Duque de Caxias - Caio Meirelles/Pascom Catedral de Santo Antônio

Romaria do Pilar reúne milhares de fiéis em Duque de Caxias Caio Meirelles/Pascom Catedral de Santo Antônio

Publicado 12/10/2026 11:49

Romaria do Pilar reúne milhares de fiéis em Duque de Caxias Caio Meirelles/Pascom Catedral de Santo Antônio



A caminhada teve início às 6h, na Rodovia Washington Luiz, e seguiu em direção à Igreja de Nossa Senhora do Pilar, um dos templos religiosos mais antigos da Baixada Fluminense, com 414 anos de história. Ao longo do percurso, os participantes expressaram sua devoção por meio de orações, cânticos e manifestações de agradecimento por graças alcançadas, além de pedidos de proteção para suas famílias.



Às 7h, os fiéis participaram de uma missa na Igreja do Pilar. Para completar as atividades do dia, a organização preparou uma apresentação teatral sobre a vida de São Francisco de Assis. Entre os participantes estava o engenheiro Luan Pascoal, que mantém a tradição de participar anualmente da romaria ao lado da mãe, Maria Pascoal. A caminhada teve início às 6h, na Rodovia Washington Luiz, e seguiu em direção à Igreja de Nossa Senhora do Pilar, um dos templos religiosos mais antigos da, com 414 anos de história. Ao longo do percurso, os participantes expressaram sua devoção por meio de orações, cânticos e manifestações de agradecimento por graças alcançadas, além de pedidos de proteção para suas famílias.Às 7h, os fiéis participaram de uma missa na Igreja do Pilar. Para completar as atividades do dia, a organização preparou uma apresentação teatral sobre a vida de São Francisco de Assis. Entre os participantes estava o engenheiro Luan Pascoal, que mantém a tradição de participar anualmente da romaria ao lado da mãe, Maria Pascoal.

Para ele, estar presente na caminhada representa muito mais do que cumprir um compromisso religioso: é uma oportunidade de renovar a fé, agradecer pelas bênçãos recebidas e compartilhar um momento especial com a família.

Romaria do Pilar reúne milhares de fiéis em Duque de Caxias Caio Meirelles/Pascom Catedral de Santo Antônio



“Eu vou todos os anos à Romaria do Pilar com a minha mãe. É uma tradição que tem um significado muito grande para nós. A devoção a Nossa Senhora Aparecida faz parte da nossa vida, da nossa história e da nossa fé. Sempre que participo dessa caminhada, fico emocionado. É um sentimento muito forte, difícil até de explicar em palavras. Estar ali, caminhando ao lado da minha mãe e de tantos outros fiéis, renova a minha esperança e fortalece a minha devoção”, afirma Luan.



O engenheiro destaca ainda que a romaria é um momento de reflexão e agradecimento, no qual a comunidade católica encontra espaço para renovar seus compromissos espirituais e fortalecer os laços familiares. “Eu vou todos os anos à Romaria do Pilar com a minha mãe. É uma tradição que tem um significado muito grande para nós. A devoção afaz parte da nossa vida, da nossa história e da nossa fé. Sempre que participo dessa caminhada, fico emocionado. É um sentimento muito forte, difícil até de explicar em palavras. Estar ali, caminhando ao lado da minha mãe e de tantos outros fiéis, renova a minha esperança e fortalece a minha devoção”, afirma Luan.O engenheiro destaca ainda que a romaria é um momento de reflexão e agradecimento, no qual a comunidade católica encontra espaço para renovar seus compromissos espirituais e fortalecer os laços familiares.

“É muito bonito ver tantas pessoas reunidas pelo mesmo propósito, levando suas orações, seus pedidos e sua gratidão. Para mim, é uma emoção que se renova a cada ano. Poder viver isso com a minha mãe torna tudo ainda mais especial”, acrescenta.

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Romaria tem tradição na cidade



Realizada há mais de quatro décadas, a Romaria do Pilar consolidou-se como uma das manifestações religiosas tradicionais de Duque de Caxias. Em 2019, o evento foi reconhecido como Patrimônio Histórico e Cultural de Natureza Imaterial do município, reconhecimento que valoriza sua importância para a identidade cultural e religiosa da população.



A tradição, no entanto, enfrentou um período de interrupção durante a pandemia de Covid-19. Em 2020, a romaria deixou de ser realizada em razão das restrições sanitárias impostas pela emergência de saúde pública. O encontro voltou a acontecer em 2022, marcando a retomada de uma celebração que reúne gerações de devotos e mobiliza comunidades católicas de diferentes regiões do estado.



Neste ano, a programação tem como inspiração a missão de Maria e os ensinamentos de São Francisco de Assis. A proposta é destacar valores como solidariedade, humildade, cuidado com a criação e evangelização, aproximando a tradição religiosa dos desafios contemporâneos.

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Além de expressar a devoção a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, a Romaria do Pilar reafirma a força da religiosidade popular na Baixada Fluminense. A caminhada também valoriza o patrimônio histórico representado pela igreja centenária e mantém viva uma tradição que atravessa gerações, reunindo famílias, comunidades e pessoas que encontram na fé um caminho de esperança e renovação. Além de expressar a devoção a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, a Romaria do Pilar reafirma a força da religiosidade popular na Baixada Fluminense. A caminhada também valoriza o patrimônio histórico representado pela igreja centenária e mantém viva uma tradição que atravessa gerações, reunindo famílias, comunidades e pessoas que encontram na fé um caminho de esperança e renovação.