Catedral de Santo Antônio, em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 11/10/2021 12:35

Romaria do Pilar, que ocorre sempre no dia 12 de outubro, não vai ocorrer este ano na cidade da Baixada Fluminense. Para celebrar o Dia de Nossa Senhora Aparecida, a Paróquia de Santo Antônio, no Centro de Caxias, realizará missas presenciais, às 7h e às 18h. Não é preciso agendamento para participar da cerimônia. A Diocese informou também que todas as missas serão transmitadas pelo Facebook da Paróquia ( Duque de Caxias - Fechada para obras, a tradicional, que ocorre sempre no dia 12 de outubro, não vai ocorrer este ano na cidade da. Para celebrar o Dia de Nossa Senhora Aparecida, a, no Centro de Caxias, realizará missas presenciais, às 7h e às 18h. Não é preciso agendamento para participar da cerimônia. A Diocese informou também que todas as missas serão transmitadas pelo Facebook da Paróquia ( https://www.facebook.com/pascom.catedraldesantoantonio ).

A Igreja do Pilar, no bairro de mesmo nome em Duque de Caxias, está sendo revitalizada desde 2019. Serão R$ 2 milhões, destinados às obras de conservação, restauração e complementares tanto da igreja como do entono. Nesta fase, ainda não está contemplada a restauração artística dos altares do templo.