Movimentação no Hospital Municipal de Moacyr do Carmo, em Caxias. Na foto a chegada de cilindros de oxigénio chegando no Hospital. - Daniel Castelo Branco

Publicado 09/10/2021 13:28

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias divulgou, nesta sexta-feira, 8, que a taxa de óbitos e internações por Covid-19 tem tido uma queda acentuada e constante nas últimas semanas na cidade. De acordo com a administração municipal, não havia nenhum paciente diagnosticado com a doença internado no CTI do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo.

Por causa disso, a Prefeitura de Duque de Caxias informou que fechou o CTI de Covid-19 da unidade. O espaço, agora, passará por uma pequena reforma e será destinado a pacientes com patologias gerais.

A Secretaria Municipal de Saúde comunicou também que, no momento, no Hospital Municipal São José, unidade exclusiva para o atendimento aos pacientes com o novo Coronavírus, há 46 pacientes internados, sendo 28 moradores de Duque de Caxias e 18 moradores de outros municípios.