Publicado 08/10/2021 12:13

Duque de Caxias - Em Duque de Caxias, a Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade vai até o dia 29/10. O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação deste público. O atendimento nas unidades acontece de segunda a sexta-feira e está previsto ainda um ‘DIA D’, marcado para 16/10 (sábado).

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que todas as crianças e adolescentes sejam levados às unidades, acompanhados dos pais ou responsáveis, portando a caderneta de vacinação, a fim de que o profissional de saúde possa avaliar se há alguma vacina que ainda não foi aplicada no menor de 15 anos.

No município, 49 postos de atendimento estão abertos para disponibilizar as doses dos 18 agentes imunizantes que compõem o Calendário Nacional de Vacinação da criança e do adolescente.

Saiba os locais e horários de funcionamento da campanha de multivacinação em Duque de Caxias:

CMSDC - de segunda a sexta-feira – manhã e tarde

CRAESM – de segunda a sexta-feira – manhã e tarde

UPH Parque Equitativa – de segunda a sexta-feira – a partir das 13h

UPH Xerém – de segunda a sexta-feira – a partir das 13h

UPH Campos Elíseos – de segunda a sexta-feira – a partir das 13h

UPH Pilar – de segunda a sexta-feira – a partir das 13h

UPH Saracuruna – de segunda a sexta-feira – a partir das 13h

UPH Imbariê – de segunda a sexta-feira – a partir das 13h

UNIDADES PSF /1º distrito:

USF Beira Mar l e ll - 4ª e 5ª

USF Parque Felicidade l e ll - 3ª e 4ª

USF Dois Irmãos – 2ª e 3ª

USF Jardim Gramacho l, ll, lll e V – 2ª e 3ª

USF Jardim Gramacho lv – 3ª e 4ª

USF Trevo das Missões l, ll e lll - 5ª e 6ª

USF Maria Dalva Pereira Gomes l e ll - 2ª e 3ª

USF Gramacho l, ll e lll - 3ª e 4ª

USF Carlos Roberto Zagari Koeler l e ll - 3ª e 4ª

USF Otacílio da Silva l e ll - 4ª e 5ª

USF Mangueirinha - 3ª, 4ª e 5ª

USF Calundu l, ll, lll e lv - 3ª e 4ª

USF Vila São Luiz - 2ª, 3ª e 4ª

UBS José de Freitas - 3ª

UBS Alaíde Cunha/ USF Vila Leopoldina l, ll e lll / USF Copacabana - 5ª e 6ª

UBS Sarapuí/ USF Sarapuí l e ll - 3ª e 6ª

UNIDADES PSF 2º DISTRITO:

USF Cidade dos Meninos - 4ª

USF Nelson Chaves Araújo - 5ª e 6ª

USF Parque Comercial – 2ª e 3ª

USF Parque Esperança l, ll e lll - 4ª e 5ª

USF Pilar l e ll - 3ª e 4ª

USF Pilar lll, lV e V - 4ª e 5ª

USF São Bento l e ll - 4ª e 5ª

USF Vila Urussaí - 5ª

USF Cangulo l, ll, lll e l V - 4ª e 5ª

UBS Antonio Granja - 4ª e 5ª

UBS José Camilo / USF Parque Chuno – 3ª e 5ª

UNIDADES PSF 3º DISTRITO:

USF Barro Branco - 2ª e 3ª

USF Vila Maria Helena e Codora l, ll e lll - 5ª e 6ª

USF Cristóvão Colombo - 4ª e 5ª

USF Imbariê - 4ª e 5ª

USF Jardim Anhangá l, ll, lll e l V – 2ª, 3ª e 4ª

USF Nova Campina l, ll, lll e l V - 3ª e 4 ª

USF Parada Angélica l, ll e lll - 3ª e 4ª

USF Parque Eldorado l, ll e lll – 2ª e 3ª

USF Santa Lúcia l e ll - 2ª e 3ª

USF Taquara l e ll - 4ª e 5ª

USF Parada Morabi l e ll - 4ª e 5ª

UNIDADES PSF 4º DISTRITO:

USF Jardim Olimpo - 2ª e 3ª

USF Santo Antonio da Serra - 3ª e 4ª

UBS Barão do Amapá - 2ª e 4ª