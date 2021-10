Decisão do prefeito de Caxias em desobrigar o uso de máscaras em locais abertos e fechados é polêmica - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Decisão do prefeito de Caxias em desobrigar o uso de máscaras em locais abertos e fechados é polêmicaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 07/10/2021 10:15

Duque de Caxias, Dom Tarcisio Nascentes, emitiu documento com orientações para o clero e demais fiéis da Diocese a respeito do protocolo do uso de máscaras faciais, em virtude da pandemia da Covid-19. No texto, o bispo afirma que será preciso utilizar máscaras em todas as celebrações. O documento foi assinado um dia depois do decreto municipal que Duque de Caxias - O bispo de, Dom Tarcisio Nascentes, emitiu documento com orientações para o clero e demais fiéis da Diocese a respeito do protocolo do uso de máscaras faciais, em virtude da. No texto, o bispo afirma que será preciso utilizar máscaras em todas as celebrações. O documento foi assinado um dia depois do decreto municipal que desobriga o uso de máscara em toda a cidade da Baixada Fluminense.

"Assim, por razões de prudência, confirmamos o protocolo do uso de máscaras em nossa Diocese", diz o texto de Dom Tarcisio.

Nesta quarta-feira, 6, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Região Metropolitana I, e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ingressaram, com um pedido de suspensão do decreto municipal 8.009/2021, que desobriga o uso de máscaras faciais no município de Duque de Caxias. O pedido foi protocolado junto à 3ª Vara Cível de Duque de Caxias.



De acordo com o documento, o decreto municipal flexibiliza importante medida de prevenção contra a pandemia de Covid-19 sem apresentar critérios claros e transparentes quanto aos indicadores e dados utilizados, bem como quanto às evidências científicas e indicadores utilizados para desobrigar o uso do acessório.

Entenda o caso

Na terça-feira, 5, o prefeito de Caxias assinou um decreto desobrigando o uso de máscara facial no território do Município de Duque de Caxias. A nova determinação leva em conta o alto número de pessoas vacinadas contra o novo coronavírus na cidade da Baixada Fluminense e os índices de casos em constante queda.