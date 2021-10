A foto em forma de um laço tirada do gramado do Estádio do Casimiro de Abreu, representou marcou a união dos casimirenses na causa - Divulgação

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, preparou, para o mês de outubro, ações voltadas para a Campanha “Outubro Rosa”, de conscientização e prevenção ao Câncer de Mama. Considerando que esse é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo, a campanha tem o objetivo de compartilhar informações sobre a doença e, também, sobre o câncer do colo de útero, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade.

A Secretaria de Saúde programou ações voltadas à saúde da mulher nos quatro distritos, que acontecerão durante todo o mês de outubro em diversas unidades de saúde espalhadas na cidade. As mulheres poderão realizar Coleta de Preventivo, Exame Físico das Mamas, Testagem Rápida para Sífilis, Agendamento de Mamografia, além de participar de palestras, sorteios e muito mais.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO E LOCAIS DAS AÇÕES DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA EM DUQUE DE CAXIAS:

* Todos os dias (segunda a sexta-feira), 08 às 16h / Sábados, 08 às 12h

Local: UPH Pilar

Serviços: Exame Físico das Mamas; Coleta de Preventivo; Testagem Rápida para Sífilis; Distribuição de Preservativos Masculinos e Femininos; Exposição de Banners com palestras sobre câncer de mama e de colo de útero; Encaminhamento para mamografia; Distribuição de brindes

* 08/10, às 10h (no refeitório da unidade)

Local: UPH Parque Equitativa

Serviços: Palestra; Agendamento de Mamografias e de Coleta de Preventivo

* 09/10, às 08h

Local: UPH Saracuruna

Serviços: Palestras; Apresentação Atividade Física (zumba); Oficina da Beleza; Agendamento para Exame de Mamografia e Prática Integrativa de Saúde; Sorteio de Brindes; Coffee Break

* 19/10, às 09h

Local: UPH Imbariê

Serviços: Palestra; Agendamento de Consulta, de Coleta de Preventivo e de Mamografia

* 22/10, às 09h

Local: Maternidade de Santa Cruz da Serra

Serviços: Direcionado às Gestantes

Orientação Aleitamento Materno e Primeiros Cuidados Recém-Nascido; Bate papo com a Obstetra (Dra Clara Carvalho); Na Mala para a Maternidade; Auriculoterapia; Belle Mapping; Coffee Break; Maquiagem; Stand Promocional

* 06/10 a 26/10 - Ações Educativas nas recepções da Maternidade

* 21/10, às 08h - Evento Principal

* 23/10, às 08h - Mutirão de Exames e Consultas

Local: CRAESM (Xerém)

* 27/10, às 09h

Local: UPH Campos Elíseos

Serviços: Palestra sobre o câncer de mama e câncer de colo de útero

* 25/10, às 09h

Serviço: Orientações e distribuição de folder

* 29/10, às 09h

Serviço: Ação Educativa - Teste Rápido de Sífilis

Local: UPH Xerém

* 29/10, às 09h

Local: Policlínica

Serviços: Palestras; Agendamento de Mamografia e Coleta de Preventivo; Coleta de Preventivo; Sorteio de brindes; Coffee break