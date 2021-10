Decisão do prefeito de Caxias em desobrigar o uso de máscaras em locais abertos e fechados divide opiniões de moradores - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 06/10/2021 12:37

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, defendeu, em entrevista, a retirada da obrigatoriedade do uso da máscara na cidade da Baixada Fluminense. Segundo ele, a população já "não usa mesmo" o item e agora não precisa se preocupar com possíveis multas. As afirmações foram dadas durante entrevista, na manhã desta quarta-feira, 6, na Rádio Tupi.

"Quem quiser que use a máscara, que estabeleça os próprios critérios. Todo mundo está muito consciente sobre os cuidados que precisam ter contra o vírus. Estamos na reta final dessa pandemia", afirmou Washington Reis.

Prefeito Washington Reis anuncia obras no bairro Barro Branco, em Caxias Gabriel Mendes/Divulgação

Nesta terça-feira, 5, o prefeito de Caxias assinou um decreto desobrigando o uso de máscara facial no território do Município de Duque de Caxias. A nova determinação leva em conta o alto número de pessoas vacinadas contra o novo coronavírus na cidade da Baixada Fluminense e os índices de casos em constante queda.



Segundo o decreto, “fica desobrigado o uso de máscara facial no período da pandemia do COVID-19, em local aberto ou fechado, em todo o território do Município de Duque de Caxias”. Este caso não se aplica no caso da pessoa que se encontre infectada ou com suspeita de estar contaminada com o vírus coronavírus durante o período de transmissão.