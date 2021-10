Distribuição de mudas e hortaliças - Reprodução internet

Publicado 06/10/2021 10:39

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Habitação de Duque de Caxias promove, nesta quarta-feira, 06, das 9 às 12h, uma ação socioambiental no espaço dos empreendimentos Santa Lúcia e Santa Helena, em Santa Cruz da Serra. O objetivo é conscientizar os moradores sobre a importância do cuidado e preservação do ambiente social e comunitário.

A atividade conta com a participação das Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Meio Ambiente e Proteção Animal, Assistência Social e Direitos Humanos, e de Trabalho, Emprego e Renda.

Durante a ação serão oferecidos os seguintes serviços:

- Aferição de pressão arterial e glicose

- Vacinação de animais

- Agendamento de RG

- Isenção de certidão

- Oficina para crianças

- Palestra sobre sexo na terceira idade

- Orientação para emissão de carteira de trabalho

- Distribuição de mudas de plantas