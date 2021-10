Nova base do Proeis é inaugurada em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 04/10/2021 18:33

Duque de Caxias - Os moradores de Jardim Primavera, no segundo distrito de Duque de Caxias, ganharam um reforço na segurança e no policiamento da região. A Prefeitura entregou à população, nesta segunda-feira, 04, mais uma base do PROEIS (Programa Estadual de Integração de Segurança) na cidade. Através de um convênio firmado entre a administração municipal e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a nova cabina começou a operar e já está em funcionamento.

Além da base em Jardim Primavera, outras regiões da cidade já contam com o reforço no policiamento ostensivo e viaturas para o patrulhamento diário, como os bairros do Gramacho, Amapá e Xerém. O trabalho é feito por policiais que atuam nos seus dias de folga garantindo mais segurança à população. A iniciativa conta com recursos da Prefeitura e tem por objetivo o aumento da segurança para moradores e comerciantes.



Além da base em Jardim Primavera, outras regiões da cidade já contam com o reforço no policiamento ostensivo e viaturas para o patrulhamento diário, como os bairros do Gramacho, Amapá e Xerém. O trabalho é feito por policiais que atuam nos seus dias de folga garantindo mais segurança à população. A iniciativa conta com recursos da Prefeitura e tem por objetivo o aumento da segurança para moradores e comerciantes.

Para o prefeito Washington Reis, "o investimento em segurança é fundamental para garantir a tranquilidade dos caxienses. Estamos investindo, não só no reforço do efetivo, mas também na infraestrutura dos DPOs (Destacamento de Policiamento Ostensivo), em novas viaturas e abastecimento. Criamos o CISPBAF, o Consórcio Integrado de Segurança Pública da Baixada Fluminense, que reúne 18 municípios alcançando mais de 5,4 milhões de moradores, graças a uma parceria com o Ministério da Justiça e o Governo do Estado", destacou.

Estiveram presentes na cerimônia que marcou o início das atividades em Jardim Primavera, além do prefeito Washington Reis, o vice-prefeito Wilson Miguel, o deputado federal Gutemberg Reis, o deputado estadual Rosenverg Reis, o Coronel Alessandro de Oliveira Viana (comandante do 15º BPM), o sub-comandante e tenente coronel Gilvan, além de vereadores e secretários municipais.



