Publicado 04/10/2021 10:00

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, entregou o novo CRAS Beira Mar, totalmente reformado e com serviços ampliados para o atendimento de pessoas que vivenciam situações de vulnerabilidade social no município. Após um período de reformas, o CRAS Beira Mar teve seus espaços totalmente renovados, ganhou nova brinquedoteca, sala de oficina de dança e de esportes, aparelhos de ar-condicionado, computadores, geladeira e ventiladores.

"Os CRAS são equipamentos de grande importância em nossa cidade, prestando um serviço essencial no acolhimento e inclusão de pessoal que vivem em situação de vulnerabilidade. Temos um compromisso com essa população e seguiremos investindo recursos na área de assistência, assim como estamos fazendo em áreas importantes como a saúde e a educação", destacou o prefeito Washington Reis.



O Centro de Referência de Assistência Social é a porta de entrada da Assistência Social. O equipamento, localizado prioritariamente em áreas de maior vulnerabilidade social, oferece os serviços de Assistência Social, com o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade. Através dos serviços oferecidos no CRAS, os usuários podem compartilhar questões relativas as suas dificuldades de relacionamento, sobrevivência, dos cuidados com os filhos e até situações mais delicadas como violência doméstica. Todas as pessoas que vivenciam situações de vulnerabilidade social podem usar o serviço. O CRAS Beira Mar está localizado na Rua Francisco Alves, s/nº, no bairro Parque Beira Mar.

A cerimônia de entrega do Centro de Referência de Assistência Social do Beira Mar contou com a presença do prefeito Washington Reis, do vice-prefeito Wilson Miguel, do Deputado Estadual Rosenverg Reis, do Deputado Federal Áureo Ribeiro, do Secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Marcus Vinicius Boquinha, da subsecretária de Assistência Social, Aline Ferreira, e do subsecretário de Direitos Humanos, Janyr Menezes, entre outras autoridades municipais.