Feira de adoção de animais em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 03/10/2021 17:39

Duque de Caxias - Nesta segunda-feira, 04, Duque de Caxias celebra o Dia do Protetor dos Animais. Para marcar a data, a partir das 10h, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal vai realizar uma feira de adoção de cães e gatos em frente à Câmara Municipal, localizada na Rua Paulo Lins, no bairro Jardim 25 de Agosto. A noite, a partir das 18h, haverá solenidade no plenário do Legislativo para homenagear autoridades e moradores que desempenham gratuitamente atividades que visam resgatar, proteger e cuidar de animais em condições de vulnerabilidade, além de conscientizar a população sobre a importância dessas ações.

No local, para comemorar ainda o Dia da Natureza, também haverá distribuição de mudas de árvores da Mata Atlântica, produzidas no Horto Municipal. Os eventos contarão com a presença do secretário de Meio Ambiente, Marcos Tavares, e autoridades municipais. Já na terça-feira, 5, no mesmo local, a programação seguirá com as mesmas atividades de adoção e distribuição de mudas.

Hospital Veterinário e Canil Municipal

Em breve, a Prefeitura de Duque de Caxias vai atender e abrigar gratuitamente animais de pequeno porte no Hospital Veterinário e no Canil Municipal, que estão sendo construídos nos bairros Jardim Primavera e Xerém, respectivamente. Além de tratar cães e gatos oferecendo vários atendimentos como vacinas e cirurgias, os animais abandonados levados para o canil municipal serão tratados com dignidade e colocados para adoção. A unidade veterinária será a primeira com atendimento gratuito para animais da região. Ela vai funcionar com equipamentos modernos e contará com laboratório, salas de cirurgias e de internação. Terá ainda consultórios de triagem e atendimento, salas de curativos e vacinação, sala de Raio-X, sala de ressonância, três salas de cirurgias, sala de esterilização, área de internação com dez baias, laboratório e necrotério.

O canil, em construção na Fazenda Paraíso, receberá os animais abandonados no município que, depois de tratados pelos veterinários, serão colocados para adoção. O abrigo contará com salas de cirurgia, curativo, eutanásia, vacinação, triagem e esterilização, além de necrotério, laboratório, espaços para banho e tosa, espaços de internação e para recuperação dos animais.