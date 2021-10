O Caxias Shopping o sedia Mega Feirão Black Weekend, uma parceria do jornal O DIA, banco Safra e a Invicta Automóveis. São 250 veículos em condições especiais - Divulgação

Publicado 01/10/2021 18:44

Duque de Caxias - Para celebrar o Dia das Crianças, o Caxias Shopping aderiu à moda do momento e vai lançar a campanha “Promoção Dia das Crianças + Divertido”. A partir desta sexta-feira, o empreendimento, dará um brinde especial aos clientes que realizarem compras a partir de R$ 250: o Pop It, que virou moda entre a criançada.

O Pop It é considerado um passatempo antiestresse. Classificado como um item da categoria 'fidget toys’, o brinquedo estimula a questão sensorial por meio de toques, cores e sons e viralizou nas redes como Tik Tok e Youtube.

A promoção vai até o dia 12 de outubro ou enquanto durarem os estoques. Para participar, basta fazer o cadastro das notas fiscais no site do Caxias Shopping (caxiasshopping.com.br) e retirar o brinde na central de trocas localizada próxima à CVC.

Para quem está em dúvida para escolher o presente da turminha, o Caxias Shopping terá uma vitrine virtual de produtos em seu site. Na ferramenta é possível ver algumas opções de produtos e ainda fazer contato direto com o lojista para escolher a melhor forma de comprar, seja presencialmente, no locker, delivery ou drive-thru. A vitrine virtual pode ser acessada através do endereço caxiasshopping.com.br/vitrineu e possui um ambiente rápido e intuitivo. Entre os destaque, estão o Boneco Lucas Neto, por R$49,99 na Planetoy; o chinelo Star Wars, por R$39,99 na Havaianas; o Tênis Pampili New United, por R$185,00 da Lili Calçados, entre outros presentes.