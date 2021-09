Duque de Caxias anuncia construção de escola na Vila Canaã - Divulgação

Publicado 30/09/2021 12:11

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, anuncia nesta quinta-feira, às 19h, na Vila Canaã (terceiro distrito), a construção da nova Escola Municipal Montese que, nos últimos anos, funcionou em estruturas provisórias. A construção da nova unidade, que atende a 361 alunos da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental, faz parte do programa de melhorias das escolas públicas que já reformou e construiu diversas unidades e creches do município. A nova escola será construída na esquina das ruas 7 e 9 atendendo antiga reivindicação dos moradores e profissionais de educação.

Junto aos pais de alunos, a diretora Tânia Andrade de Carvalho Bitencourt comemora:

“Há bastante tempo, toda comunidade de Vila Canaã aguarda ansiosamente pela construção da sede definitiva da nossa escola. É com bastante alegria que recebemos a notícia do início das obras. Estar em um espaço físico adequado, além de ser um direito dos nossos discentes, contribuirá muito para que possamos trabalhar plenamente com nossos alunos. Teremos salas de aula bem dimensionadas e quadra para a efetiva prática de esportes. Não vemos a hora de estarmos no nosso local de origem”, declarou a professora.