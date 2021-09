Prefeitura de Duque de Caxias - Divulgação

Prefeitura de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 29/09/2021 17:39

Duque de Caxias - Após um período de reformas, o CRAS Beira Mar será entregue à população de Duque de Caxias nesta quinta-feira, 30, às 9h. O Centro de Referência de Assistência Social teve seus espaços totalmente renovados, ganhou nova brinquedoteca, sala de oficina de dança e de esportes, aparelhos de ar-condicionado, computadores, geladeira e ventiladores.

"Com a reforma, as pessoas vão ser ainda melhor acolhidas no local, com mais conforto para trazer suas demandas e necessidades para que possamos contribuir com o desenvolvimento social dos cidadãos", afirmou o secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Marcus Vinicius Boquinha.

Os CRAS oferecem atendimentos a indivíduos e famílias. Através dos serviços, os usuários podem compartilhar questões relativas ao dia a dia em família e na comunidade, a exemplo das suas dificuldades de relacionamento, sobrevivência, dos cuidados com os filhos e até situações mais delicadas como violência doméstica.

Todas as pessoas que vivenciam situações de vulnerabilidade social podem usar o serviço. O CRAS Beira Mar está localizado na Rua Francisco Alves, s/nº, no bairro Parque Beira Mar.