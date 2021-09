Grande Rio divulga samba vencedor nesta quinta-feira - Eduardo Hollanda/Divulgação

Grande Rio divulga samba vencedor nesta quinta-feiraEduardo Hollanda/Divulgação

Publicado 29/09/2021 10:56

Duque de Caxias - Nesta quinta-feira, 30, a partir das 19 horas, a quadra da Grande Rio estará aberta para receber sua comunidade. A escola vai anunciar o samba campeão do concurso com vistas ao Carnaval 2022 para seus componentes de forma concomitante à gravação para o programa “Desafio do Samba”, a ser exibido na TV Globo no próximo mês.

Ao passo que parte da equipe e segmentos estará na Cidade do Samba realizando a gravação, os demais membros da diretoria estarão na quadra de ensaios recepcionando seus componentes e torcedores para acompanhar em tempo real os bastidores de tudo o que estará acontecendo lá por meio de um telão. Também haverá show da escola com sambas históricos da agremiação e serão cantadas as obras finalistas na quadra até que o resultado seja anunciado nesse local pelo Presidente de Honra Jayder Soares.

Finalizado o compromisso na Cidade do Samba, todos os segmentos se dirigirão à quadra em Duque de Caxias para se juntar às comemorações, que também preveem a celebração pelos 33 anos da escola, completados no último dia 22. A utilização de máscaras será obrigatória para todos os presentes.

O Acadêmicos do Grande Rio conta com três sambas finalistas na disputa que dará a conhecer o hino oficial que a agremiação levará para a Sapucaí em 2022, quando desfilará com o enredo “Fala, Majeté: Sete Chaves de Exu”, desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora:

Samba 9 - Compositores: Myngauzinho, Danielzinho Poeta, Divoney Perasa, RoBel, Max Lopes e Chanel.

Samba 13 - Compositores: Gustavo Clarão, Arlindinho Cruz, Jr. Fragga, Claudio Mattos, Thiago Meiners e Igor Leal.

Samba 14 - Compositores: Marcelinho Santos, Licinho Jr, Competência, Regis, Ruth Labre e Danillo Aguiar.