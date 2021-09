Vacinação em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 27/09/2021 18:37

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, convoca para receber a segunda dose, nesta terça-feira (28/09), quem recebeu a primeira dose da Coronavac nos dias 06, 08 e 09 de setembro e para receber a segunda dose da vacina da Pfizer, aqueles que foram vacinados entre os dias 11 e 13 de julho.

A vacinação com a primeira dose segue no município para os adolescentes (12 a 17 anos), adultos a partir de 18 anos de idade e gestantes, puérperas e lactantes (a partir de 12 anos). A segunda dose também continua para os faltosos de todas as vacinas. A Terceira Dose (reforço) está sendo aplicada nas pessoas com alto grau de imunossupressão e nos idosos (a partir de 70 anos).



Confira quem pode e onde vacinar contra a Covid-19 em Duque de Caxias nesta terça-feira (28/09):



* Primeira Dose para Adolescentes e Adultos:

A Prefeitura segue com a primeira dose para adolescentes, com idade de 12 a 17 anos (com ou sem comorbidades), adultos com 18 anos ou mais. Para receber a primeira dose é obrigatória a apresentação de comprovante de residência e carteira de vacinação (adolescentes) e documento de identificação com CPF (adultos). A vacinação de adolescentes e 18 anos ou mais acontece, das 8h às 12h, nos seguintes locais:

UBS Cangulo

ESF Vila São Luiz

ESF Parque Felicidade

ESF Jardim Anhanga



* Primeira Dose para Gestantes, Puérperas e Lactantes:

O município segue com a aplicação da primeira dose para Gestantes, Puérperas e Lactantes. A idade para que as gestantes possam receber a vacina contra a covid-19 passou para a partir de 12 anos. A vacinação acontece, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, no CMSDC- Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão – Centro) e no CRAESM de Xerém (Rua 25 de Agosto – Vila Santa Alice – Xerém). As gestantes e puérperas devem apresentar o laudo médico do obstetra. As lactantes devem apresentar comprovação. Nos três casos é obrigatória, ainda, a apresentação de documento de identificação com CPF e comprovante de residência.



* Segunda Dose de Coronavac para quem foi vacinado nos dias 06, 08 e 09 de setembro:

Para receber a segunda dose, que acontece para quem recebeu a primeira dose de Coronavac nos dias 06, 08 e 09/09, é obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com CPF.

A vacinação acontece, das 8h às 12h, nos seguintes locais:

Hospital Municipal Duque

UPH Campos Elíseos

UPH Equitativa

UPH Imbariê

UPH Pilar

UPH Saracuruna

UPH Xerém

UBS Alaíde Cunha (Copacabana)

UBS José Camilo (Jardim Primavera)

UBS Antônio Granja (Parque Fluminense)

UBS José de Freitas (Vila Operária)

UBS Sarapuí

UBS Barão do Amapá

ESF Pilar 1 e 2

ESF Parque Eldorado



*Segunda Dose de Pfizer para quem foi vacinado entre os dias 11 e 13 de julho:

Para receber a segunda dose de Pfizer, para quem recebeu a primeira dose entre os dias 11 e 13/07, é obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com CPF. A vacinação acontece, das 8h às 12h, nos seguintes locais:

CER IV (Sarapuí)

UPH Campos Elíseos

UPH Equitativa

UPH Imbariê

UPH Pilar

UPH Saracuruna

UPH Xerém

UBS Beira-Mar

ESF Parque Eldorado

ESF Jardim Gramacho

ESF Nova Campinas



* Segunda dose para Faltosos de Coronavac, Astrazeneca e Pfizer:

A repescagem para os faltosos da segunda dose segue de segunda a sexta, em 10 pontos de vacinação. É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com CPF. A vacinação para os faltosos acontece de segunda (27/09) a sexta-feira (01/10), das 13h às 15h, nos seguintes locais: Hospital Municipal Duque - UPH Campos Elíseos - UPH Equitativa - UPH Imbariê - UPH Pilar - UPH Saracuruna - UPH Xerém - UBS Alaíde Cunha - UBS Sarapuí - UBS José Camilo



* Terceira dose (reforço) para idosos com 70 anos ou mais:

A terceira dose acontece para os idosos com idade de 70 anos ou mais e que tenham completado seis meses de que receberam a segunda dose. É obrigatória a apresentação de carteira de vacinação e documento de identificação com CPF e foto. A terceira dose acontece, de segunda (27/09) a sexta-feira (01/10), das 13h às 15h, nos seguintes locais: Hospital Municipal Duque - UPH Campos Elíseos - UPH Equitativa - UPH Imbariê - UPH Pilar - UPH Saracuruna - UPH Xerém - UBS Alaíde Cunha - UBS Sarapuí - UBS José Camilo



* Terceira dose (reforço) para pessoas imunossuprimidas:

A Secretaria Municipal de Saúde inicia nesta segunda-feira (27/09) a vacinação com a terceira dose (dose de reforço) para pessoas com alto grau de imunossupressão. É obrigatório a apresentação de laudo médico, cartão de vacinação e ter completado intervalo de mais de 28 dias após a segunda dose. A vacinação acontece, de segunda (27/09) a sexta-feira (01/10), das 8h às 14h, no CMSDC – Centro Municipal de Saúde, localizado na Av. General Gurjão – Centro.



Confira a lista das imunodeficiências que podem receber a dose de reforço davacina contra a Covid-19, no site da Prefeitura: (www.duquedecaxias.rj.org.br)