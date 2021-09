Objetivo oficial do encontro com as empresas YouTube, Twitch TV, Twitter, Instagram e Facebook foi aprofundar os temas já discutidos em outro evento similar realizado no dia 19 de agosto - Reprodução/Pexels

Publicado 27/09/2021 13:27

Duque de Caxias - A segunda edição do programa Empreendedoras Braskem, iniciativa da companhia em parceria com a Rede Mulher Empreendedora (RME), acaba de formar e capacitar gratuitamente cerca de 60 mulheres. O objetivo da ação é incentivar o empreendedorismo feminino e a geração de renda na região que contorna as unidades da Braskem em Duque de Caxias.



O projeto piloto do Empreendedoras Braskem começou em 2019, mas em função da pandemia, o programa foi suspenso e retornou em 2021, contando com uma turma on-line iniciada em maio. A escolha das empreendedoras participantes atendeu a um processo de inclusão social e análise de perfil das candidatas, como escolaridade, existência de empreendimento anterior e desejo de investimento.



Durante cerca de quatro meses, foram realizadas mais de 32 horas de aulas e dez horas em mentoria online com especialistas da RME e funcionários voluntários da própria Braskem. Nesse período, as alunas, entre artesãs, cozinheiras, comerciantes e prestadoras de serviços, foram assistidas de forma remota e obtiveram conhecimento em diversas áreas, como administração, finanças, logística, comunicação e recursos humanos.



Para a gerente de Relações Institucionais da Braskem, Sylvia Tabarin, o Empreendedoras Braskem é mais um projeto da companhia em prol do desenvolvimento socioeconômico das regiões onde atua.

“Seguimos com o compromisso de contribuir para o crescimento e inclusão social de moradores das comunidades localizadas no entorno das nossas instalações. Por meio desse programa, podemos oferecer às mulheres, que muitas vezes são chefes de família, uma oportunidade única de empreender ou aprimorar seus pequenos negócios, por meio do empoderamento feminino”, explica.



Sobre a Rede Mulher Empreendedora



Primeira e maior rede de apoio a empreendedoras do Brasil, a RME existe desde 2010 e tem mais de 750 mil pessoas conectadas em rede. Com o objetivo de fomentar o protagonismo feminino no empreendedorismo, auxiliar quem quer empreender e quem quer se inserir no mercado de trabalho, a RME promove eventos anuais como a Virada Empreendedora e o Fórum Empreendedoras; eventos mensais como Café com Empreendedoras e Mentorias; também conta com um programa de aceleração, o RME Acelera, cursos intensivos para quem quer empreender, trilhas de conhecimento on-line e o programa RME Conecta, que faz a ponte entre negócios de mulheres com grandes empresas para negociação e fornecimento B2B.