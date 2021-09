Governador Cláudio Castro e Prefeito Washington Reis inauguram primeiro Restaurante do Povo em Caxias - PHILIPPE LIMA / DIVULGAÇÃO

Publicado 24/09/2021 17:30

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, vai sediar o evento Social+Presente, uma iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. O evento acontece neste sábado, 25, das 10h às 14h, no Complexo de Direitos Humanos, no espaço do Restaurante do Povo, que fica na Rua Frei Fidélis, 501.

"Essa parceria com a Secretaria de Estado, representada pelo secretário Matheus Quintal, é fundamental para a população de Duque de Caxias. Essa ação social vai trazer cidadania, assistência social e conhecimento para as pessoas mais vulneráveis em nossa cidade", afirmou o secretário da pasta, Marcus Vinicius Boquinha.

Serviços:

- Isenção de taxas e acesso à documentação básica

- Isenção de taxas para certidão de casamento

- Ônibus Lilás + atendimento psicológico, jurídico e de assistência social para mulheres

- Programa Empoderadas – inscrição e informações sobre defesa pessoal para mulheres

- Atendimento psicológico, jurídico e de assistência social para público LGBTQIA+

- Atendimento à pessoa idosa

- Atendimento para casos de intolerância religiosa e racial

- Orientações sobre o direito de crianças e adolescentes

- Informações de prevenção ao uso de drogas

- Informações sobre pecúlio e vagas de emprego ao público apenado