Teatro Raul Cortez, em Caxias, passa por reformasDivulgação

Publicado 24/09/2021 11:09 | Atualizado 24/09/2021 14:11

Duque de Caxias - O Teatro Municipal Raul Cortez completou, nesta quinta-feira, 23, 15 anos de inauguração. Para celebrar a data, a Prefeitura de Duque de Caxias está realizando uma grande reforma para manutenção e revitalização do espaço que é um verdadeiro patrimônio cultural da cidade. A reforma atende às exigências do Corpo de Bombeiros, possui cronograma estimado em cinco meses (150 dias) e tem um custo previsto de R$ 2,2 milhões.

Desde 2017, a Prefeitura vinha lutando por esses recursos e para obter a autorização para obra. Agora, serão substituídos toda a iluminação, cortinas, ar-condicionado, assentos, camarins e outros setores. Segundo a administração municipal, "também será feita uma proteção em torno do patrimônio cultural, evitando a aglomeração de irresponsáveis e pessoas mal intencionadas, pois a região estava sendo degradada por criminosos que destruíam esse grande bem público".O fechamento parcial do trecho externo, que está localizado sob a rampa, tem por objetivo abrigar um gerador que se encontrava na parte interna do corpo da edificação, gerando ruídos e trazendo prejuízos estéticos para o ambiente. A intervenção conta com verba doe aprovação da Caixa Econômica Federal para execução dos projetos executivos, além da autorização de órgãos internos da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, como Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil.As ações fazem parte do projeto de reforma geral do prédio e foram autorizadas pelo escritório do arquiteto, segundo a Prefeitura de Duque de Caxias.Vale destacar que a obra original do brilhante arquiteto não ficará descaracterizada. Com a reforma, não há intenção da Prefeitura de Duque de Caxias em impossibilitar o abrigo para moradores de rua. É importante destacar, inclusive, que a cidade tem locais específicos e apropriados para o acolhimento de dependentes químicos e pessoas em situação de rua, como os Centros de Referência de Assistência Social, o Centro Pop e a, por exemplo.