Uma pessoa tentou duas vezes obter o comprovante sem ser vacinada - Divulgação

Publicado 22/09/2021 19:25

Duque de Caxias - O município de Duque de Caxias faz vacinação nesta quinta-feira, 23, com a segunda dose de Coronavac, para quem recebeu a primeira dose nos dias 01, 02 e 03 de setembro. A primeira dose acontece para que tem 18 anos ou mais, adolescentes (12 a 17 anos) e Gestantes, Puérperas e Lactantes (12 anos ou mais).

A terceira dose para idosos (a partir de 70 anos) e a segunda dose para faltosos de todas as vacinas também estão sendo aplicadas.



* Primeira Dose para adolescentes (com ou sem Deficiência):

A quinta-feira será de vacinação com a Pfizer para todos os adolescentes, de 12 a 17 anos. Obrigatória a apresentação de comprovante de residência e carteira de vacinação. A vacinação acontece, das 8h às 12h, nos seguintes locais:

Hospital Municipal Duque

CER IV (Sarapuí)

CMSDC - Centro Municipal de Saúde

UPH Campos Elíseos

UPH Equitativa

UPH Imbariê

UPH Pilar

UPH Saracuruna

UPH Xerém



* Primeira para 18 anos ou mais:

Para receber a primeira dose, quem tem 18 anos de idade ou mais deverá apresentar comprovante de residência e documento de identificação com CPF e foto. A vacinação acontece, das 8h às 12h, nos seguintes locais:

UBS Barro Branco

UBS José de Freitas

ESF Centenário

ESF Jardim Gramacho IV

ESF Parada Angélica

ESF Parque Eldorado

ESF Cristóvão Colombo

ESF Parada Morabi

ESF Santo Antônio

ESF Jardim Anhangá

ESF Parque Comercial

ESF Jardim Olimpo

ESF Pilar 3,4,5 (rua da Fortuna)

ESF Pilar 1 e 2

ESF Imbariê

ESF Beira Mar

ESF Dois Irmãos

ESF Jardim Leal

ESF Taquara

ESF Parque Esperança

ESF Trevo das Missões

ESF Vila Maria Helena

ESF Nova Campinas



* Primeira Dose para Gestantes, Puérperas e Lactantes:

O município segue com a aplicação da primeira dose para Gestantes, Puérperas e Lactantes. A idade para que as gestantes possam receber a vacina contra a covid-19 passou para a partir de 12 anos. A vacinação acontece, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, no CMSDC- Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão – Centro) e no CRAESM de Xerém (Rua 25 de Agosto – Vila Santa Alice – Xerém). As gestantes e puérperas devem apresentar o laudo médico do obstetra. As lactantes devem apresentar comprovação. Nos três casos é obrigatória, ainda, a apresentação de documento de identificação com CPF e comprovante de residência.



* Segunda Dose de Coronavac (para quem foi vacinado em 01, 02 e 03/09):

A SMSDC está convocando quem tomou a primeira dose de Coronavac nos dias 01, 02 e 03 de setembro, para receber a segunda dose nesta quinta-feira (23). É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com CPF. A vacinação de segunda dose de Coronavac, acontece das 8h às 12h, nos seguintes locais:

UBS Barro Branco

UBS José de Freitas

ESF Centenário

ESF Jardim Gramacho IV

ESF Parada Angélica

ESF Parque Eldorado

ESF Cristóvão Colombo

ESF Parada Morabi

ESF Santo Antônio

ESF Jardim Anhangá

ESF Parque Comercial

ESF Jardim Olimpo

ESF Pilar 3,4,5 (rua da Fortuna)

ESF Pilar 1 e 2

ESF Imbariê

ESF Beira Mar

ESF Dois Irmãos

ESF Jardim Leal

ESF Taquara

ESF Parque Esperança

ESF Trevo das Missões

ESF Vila Maria Helena

ESF Nova Campinas



* Segunda dose para Faltosos de Coronavac, Astrazeneca e Pfizer:

A repescagem para os faltosos da segunda dose acontece, de segunda a sexta, em 10 pontos de vacinação. É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com CPF.

A vacinação para os faltosos acontece de segunda a sexta-feira, das 13h às 16h, nos seguintes locais:

Hospital Municipal Duque - UPH Campos Elíseos - UPH Equitativa - UPH Imbariê - UPH Pilar - UPH Saracuruna - UPH Xerém - UBS Alaíde Cunha - UBS Sarapuí - UBS José Camilo



* Terceira dose para idosos com 70 anos ou mais:

A terceira dose acontece para os idosos com idade de 70 anos ou mais e que tenham completado seis meses de que receberam a segunda dose. De segunda a sexta-feira, a terceira dose passa acontece em 10 pontos de vacinação. É obrigatória a apresentação de carteira de vacinação e documento de identificação com CPF e foto. A vacinaçãoacontece de segunda a sexta-feira, das 13h às 16h, nos seguintes locais:

Hospital Municipal Duque - UPH Campos Elíseos - UPH Equitativa - UPH Imbariê - UPH Pilar - UPH Saracuruna - UPH Xerém - UBS Alaíde Cunha - UBS Sarapuí - UBS José Camilo