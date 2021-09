CEO de Xerém completa dois anos de funcionamento - Divulgação

Publicado 21/09/2021 12:10

Duque de Caxias - O Centro de Especialidades Odontológicas Geraldo Ferreira (CEO IV), localizado em Xerém, no quarto distrito de Duque de Caxias, completou dois anos. Nesses dois anos de funcionamento, o CEO de Xerém realizou mais de 17 mil atendimentos e fez a entrega de 750 aparelhos ortodônticos. Ao completar dois anos, o Centro de Especialidades Odontológicas Geraldo Ferreira reforça o seu compromisso com os moradores do quarto distrito, que podem contar com atendimento público odontológico de qualidade.



Letícia Nogueira, de 14 anos, chegou acompanhada da mãe, Alexssandra Nogueira, para mais uma consulta no CEO. Sua primeira consulta na unidade foi a cerca de um ano e desde então segue com seu tratamento dentário gratuito.

“Quando cheguei aqui no CEO fui muito bem recebida e faço tratamento a cerca de um ano. Eu vim por causa da necessidade de colocar aparelho, que é um tratamento de um custo alto e que não se encontra gratuito por aí. Por isso estou bem satisfeita e feliz com os resultados”.

A mãe Alexssandra também era só elogios ao atendimento e aos profissionais da unidade, além de parabenizou o prefeito Washington Reis por trazer essa importante unidade de saúde para o distrito de Xerém. Para o prefeito Washington Reis o momento é de comemorar as vitórias e o avanço da saúde no município.

“Comemorar os dois anos do CEO de Xerém é, além de uma grande alegria, momento também de celebrarmos todas as conquistas que o município teve nos últimos anos na área da saúde. Quero agradecer a todos os profissionais e trabalhadores da saúde por toda a dedicação. Duque de Caxias é a cidade da saúde e vamos avançar ainda mais!”, destacou Washington Reis.

O Centro de Especialidades Odontológicas em Xerém realiza atendimentos gratuitos como tratamento de canal, extração de sisos, tratamentos de gengiva e odontopediatria. O município de Duque de Caxias conta ainda com mais três CEOs em funcionamento, instalados nos seguintes endereços: CEO I: Rua General Argolo, s/nº - Centro (Centro Municipal de Saúde); CEO II (Imbariê): Rua Feliciano Sodré, s/nº (esquina com Venceslau Braz) – Imbariê; e CEO III (Prainha): Rua Francisco Otaviano, Quadra 64, lote 12 - Parque Lafaiete.



O CEO IV está instalado no Terminal Rodoviário, no ponto final de Xerém.