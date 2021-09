Drº Benito Accetta é o novo secretário municipal de saúde de Duque de Caxias - Divulgação

Drº Benito Accetta é o novo secretário municipal de saúde de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 21/09/2021 11:45

Duque de Caxias - Desde o início de setembro, o município conta com um novo responsável pela pasta da Saúde. Trata-se de Drº Benito Accetta, de 61 anos, formado pela Faculdade de Medicina de Valença. O atual secretário municipal de Saúde exerceu outras funções na área médica na cidade, onde foi diretor geral do Hospital Municipal Duque de Caxias e diretor médico do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC).



Sua formação inclui ainda Pós-Graduação em Cardiologia, pela Santa Casa de Misericórdia (RJ), Pós-Graduação em Gestão de Clínicas, no Hospital Sírio Libanês (SP), além de ser membro titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, desde 1986. Dr. Benito exerceu a medicina em diversas unidades hospitalares públicas e privadas, ocupou cargo de direção nas seguintes unidades hospitalares no Rio de Janeiro: Hospital Estadual Albert Schweitzer, Hospital Estadual Getúlio Vargas, Hospital Geral do IASERJ, Hospital Federal de Ipanema e Hospital Federal dos Servidores do Estado. Também exerceu o cargo de Subsecretário de Saúde no município de São João de Meriti.



“Em Caxias, sou servidor público, desde 2009. Anteriormente, já estive a frente do Hospital Municipal de Duque de Caxias, entre 2005 e 2009. Durante minha trajetória profissional sempre trabalhei com afinco, visando ao entendimento das especificidades da saúde pública, tendo como objetivo prover, sempre com critérios apropriados, as demandas na busca dos princípios balizadores do SUS”, destacou o novo secretário.



O secretário ressaltou também a colaboração irrestrita dos funcionários e profissionais da saúde que, com dedicação e empenho, promovem o acolhimento dos usuários da saúde pública no município de Duque de Caxias.

“Reitero as minhas considerações e agradecimento ao prefeito Washington Reis pela confiança em mim depositada, assegurando a todos a minha total disposição, para que juntos possamos buscar a excelência na saúde pública municipal”, reafirmou Dr. Benito Accetta.