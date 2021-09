Ao todo serão selecionados 10 atletas de cada categoria para a formação da equipe de corrida que participará dos Jogos Intermunicipais, disputados em quatro etapas - Divulgação

Publicado 18/09/2021 08:55

Duque de Caxias - Com largada às 8h30 deste domingo, 19, na Praça do Parque Equitativa, no terceiro distrito de Duque de Caxias, acontece a etapa local do Circuito Rio de Corrida, organizado pela empresa CPR Eventos e Produções, com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

O percurso será de 5 km. Os primeiros colocados de cada categoria – a partir dos 15 anos – receberão troféus e os que concluírem a prova receberão medalhas. Mais de 500 pessoas se inscreveram no circuito. A largada contará com a presença do secretário Sérgio Corrêa. Também serão mobilizadas equipes de saúde, defesa civil e da guarda municipal.

Para realização do evento todos os protocolos de combate a Covid-19 serão cumpridos, como aferição de temperatura, a disponibilização de álcool em gel, uso obrigatório de máscara e demais medidas necessárias de prevenção.