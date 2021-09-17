Escola na Cidade dos Meninos está sendo reformada em CaxiasDivulgação

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Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação, realizará na próxima segunda-feira, 20, às 10h, a entrega da Escola Municipal Cidade dos Meninos totalmente reformada aos moradores do 2º distrito.

A Secretaria Municipal de Obras realizou várias intervenções na escola, como o reparo das telhas, troca de todas as portas e azulejos cerâmicos danificados, remoção do sistema de calha do telhado com a implantação de um novo, revisão e reparo do sistema hidráulico de água fria e do sistema elétrico. Além disso, toda a área externa e interna do prédio recebeu pintura nova.
Escola na Cidade dos Meninos está sendo reformada em Caxias - Divulgação
Escola na Cidade dos Meninos está sendo reformada em CaxiasDivulgação


De acordo com a diretora da E.M. Cidade dos Meninos, profª Rita de Cássia da Costa Miguel, esta obra da Prefeitura vai ao encontro das expectativas dos pais e das crianças. Segundo a gestora, ao todo, são 635 estudantes que receberão uma escola totalmente reformada e pronta para atender com todo carinho as crianças e os adolescentes.

Corroborando a fala da diretora, a secretária de Educação, profª Roseli Duarte, enfatizou que o Governo vem cumprindo com as expectativas ao entregar uma série de obras nas escolas com o objetivo de oferecer uma educação de qualidade.
“A Escola Municipal Cidade dos Meninos atende da Educação Infantil à EJA, Educação de Jovens e Adultos. Desta forma, centenas de crianças e jovens poderão estudar em uma ambiente seguro e acolhedor”.
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Escola na Cidade dos Meninos está sendo reformada em Caxias
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