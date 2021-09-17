Escola na Cidade dos Meninos está sendo reformada em CaxiasDivulgação
A Secretaria Municipal de Obras realizou várias intervenções na escola, como o reparo das telhas, troca de todas as portas e azulejos cerâmicos danificados, remoção do sistema de calha do telhado com a implantação de um novo, revisão e reparo do sistema hidráulico de água fria e do sistema elétrico. Além disso, toda a área externa e interna do prédio recebeu pintura nova.
De acordo com a diretora da E.M. Cidade dos Meninos, profª Rita de Cássia da Costa Miguel, esta obra da Prefeitura vai ao encontro das expectativas dos pais e das crianças. Segundo a gestora, ao todo, são 635 estudantes que receberão uma escola totalmente reformada e pronta para atender com todo carinho as crianças e os adolescentes.
Corroborando a fala da diretora, a secretária de Educação, profª Roseli Duarte, enfatizou que o Governo vem cumprindo com as expectativas ao entregar uma série de obras nas escolas com o objetivo de oferecer uma educação de qualidade.
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