Duque de Caxias - Nesta quinta-feira (16/09), pela manhã, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, e em parceria com a Fiocruz (Fundação Instituto Osvaldo Cruz), promoveu um mutirão de testagem e vacinação contra a Covid-19. A ação aconteceu na Vila Rosário, no segundo distrito, e contou com a presença do ‘Busão da Vacina’, unidade móvel da SMS, disponibilizando a imunização para pessoas a partir de 18 anos de idade.



A campanha está bastante avançada no município. Os números atualizados da vacinação contra a Covid-19 em Duque de Caxias registram, até o momento, o total de 802.096 doses aplicadas das vacinas Coronavac, Astrazeneca, Pfizer e Janssen. Deste quantitativo, 508.411 correspondem a primeira dose; 272.819 de segunda dose; 2.527 de terceira dose e 18.339 são de dose única da vacina Janssen. Ao todo, 243.580 pessoas estão com a imunização completa na cidade, com as duas doses ou dose única aplicadas.

Na ação desta quinta-feira, os agentes, líderes comunitários, técnicos de enfermagem e enfermeiros atuaram na coleta de dados sobre a vigilância epidemiológica da comunidade, na testagem da Covid-19 e também no levantamento da situação de vulnerabilidade das famílias da região. A presença da Fiocruz na Vila Rosário faz parte do projeto de formação de líderes populares de Vigilância em Saúde.



Uma das pessoas atendidas na atividade de hoje foi a dona de casa Fernanda Nascimento, de 45 anos, que fez teste e se vacinou. Moradora da região, Fernanda contou que estava no local para receber a primeira dose.

“Eu demorei a me imunizar porque estava preocupada. Eu já tive uma trombose, então fiquei receosa. Mas, com certeza, ficar sem a vacina seria mais perigoso. Por isso, vim aqui hoje. Aproveitei o mutirão para me imunizar”, explicou a moradora.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o ônibus da vacinação estará nos próximos dias em, pelo menos, mais dois locais. Na sexta-feira (17), na Praça do Pacificador, e, no sábado (18), na Quadra da Grande Rio. Nos dois dias os atendimentos acontecerão das 8h às 12h.