Elson da Batata assume vaga de vereador assassinado em CaxiasDivulgação

Publicado 15/09/2021 14:27

Duque de Caxias - Com a morte do vereador Joaquim José Quinzé Santos Alexandre, o Quinzé (PL), no último domingo (12), assumirá sua vaga, na Câmara, o suplente Elson Santos da Silva, Elson da Batata (PL).

Empresário, de 44 anos, Elson da Batata obteve, em 2020, 1.407 votos. Ele também concorreu à Câmara Municipal de Duque de Caxias nas eleições de 2012, pelo PRTB, e 2004, pelo PFL.

De acordo com o Art. 257, inciso I, do Regimento Interno da Câmara de Duque de Caxias, a Mesa Diretora convoca, no prazo de quarenta e oito horas, o suplente de vereador no caso de ocorrência de vaga. O § 2º do mesmo artigo, diz que o suplente convocado tem o prazo de trinta dias para assumir o mandato.

Câmara em luto pelo vereador Quinzé

O presidente Celso do Alba (MDB) decretou luto de três dias pelo falecimento do vereador Joaquim José Quinzé Santos Alexandre, Quinzé. Ele deixa uma trajetória política marcada pelo respeito e dedicação ao trabalho e à família. Ex-policial militar, tinha 66 anos.

Em 2004, foi eleito vereador, pela primeira vez. Em 2011, Quinzé foi convocado a assumir a vereança em razão do afastamento do vereador Sebastião Ferreira da Silva, Chiquinho Grandão.

Seu terceiro mandato, ocorreu na 16ª Legislatura (2013/16) e, em 2020, foi eleito vereador pelo PL com 2.364 votos.