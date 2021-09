Programa Escola da Terra, em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 14/09/2021 10:27

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou uma roda de conversa com os professores das escolas de campo da cidade. O primeiro encontro presencial aconteceu na E.M Montese, na Vila Canaã, e teve como objetivo promover o acesso a permanência e a melhoria das condições de aprendizagem dos alunos das escolas rurais.

A reunião foi ministrada pelo professor e doutor do Programa Escola da Terra, Ronald Apolinário, que integra o Programa Nacional de Educação do Campo (Pronacampo), do Ministério da Educação, sendo executado pela SME/DC, em parceria com a UFRRJ.



De acordo coma subsecretária de Educação, profª Myriam Medeiros, é fundamental ter um olhar diferenciado para as escolas do campo.

“É uma forma de fortalecer essas unidades que têm as mesmas características. As famílias costumam viver, por exemplo, em torno do trabalho da agricultura, além de serem locais mais distantes. É importante que todos se unam, estudem sobre as questões da terra e o que podem melhorar. Nos últimos meses, avançamos bastante na área rural ao oferecermos transporte escolar, pavimentação e reforma nas unidades. Nossa missão é ampliar”, concluiu.



Já a secretária de Educação, profª Roseli Duarte, reforçou que é necessário promover cada vez mais as condições de acesso, permanência e aprendizagem dos estudantes do campo.

“Devemos promover a formação dos docentes que atuam nas escolas de campo a fim de fortalecer o espaço de vivência social e cultural”, declarou a gestora da pasta.



O Programa Escola na Terra possui uma carga horária de 180 horas, e é destinado para as 12 unidades escolares que integram a região do campo. Ao final, cada escola vai apresentar um livro contando a sua própria história.