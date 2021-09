Familiares e amigos do vereador Quinzé aguardam liberação do corpo no IML de Nova Iguaçu - REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Familiares e amigos do vereador Quinzé aguardam liberação do corpo no IML de Nova IguaçuREGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Publicado 13/09/2021 10:28

Duque de Caxias - O prefeito Washington Reis lamentou, na manhã desta segunda-feira, 13, a morte do vereador Joaquim José Quinzé dos Santos, na noite deste domingo (12/09). No texto publicado nas redes sociais, Reis afirma que Quinzé, como era mais conhecido, "foi um grande parlamentar, que lutou bravamente pelos interesses do município e do seu povo, trabalhando com afinco na Câmara Municipal. Quinzé deixa um legado de vitórias e conquistas para a população e será lembrado sempre como um grande profissional, amigo e importante liderança".

A Prefeitura de Duque de Caxias declarou luto oficial na cidade por três dias e prestou condolências a amigos e familiares. A Câmara de Vereadores do município também emitiu nota de pesar. Ainda não há informações sobre o enterro do parlamentar.

DHBF investiga

Vereador Quinzé é morto a tiros em Duque de Caxias Divulgação

Duque de Caxias. De acordo com a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), as investigações estão em andamento para identificar a autoria do crime. A perícia foi realizada no local e diligências seguem para esclarecer o caso. A Polícia Militar informou que, na noite deste domingo (12/09), equipe do 21ºBPM (São João de Meriti) foi acionada para verificar uma ocorrência de homicídio na Avenida Estácio de Sá, no Parque Novo Rio, em São João de Meriti. No local, o fato foi constatado, e a vítima foi identificada como ex-policial militar e vereador do município de

Ex-policial militar, Quinzé concorreu ao cargo de vereador pelo PL nas últimas eleições de 2020 e obteve 2.364 votos, sendo o 26º mais votado da cidade. Era seu terceiro mandato.