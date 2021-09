Washington Reis anuncia obras de drenagem e pavimentação - Divulgação

Publicado 12/09/2021 15:06

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias anunciou a realização de obras de drenagem e pavimentação de 49 ruas em duas regiões do segundo distrito, no Parque Jonas Godin e no Cangulo. As vias também vão receber iluminação em LED que, além de mais econômicas, proporcionam mais segurança e melhor qualidade de vida aos moradores. Com as obras anunciadas, em uma semana chega a 109 o número de quilômetros de ruas que serão beneficiadas com melhorias em infraestrutura. As obras são realizadas em parceria com o Governo do Estado.

Ao lado do governador Cláudio Castro, o prefeito Washington Reis anunciou também obras de drenagem e pavimentação de 86 nos bairros Campos Elíseos e Parque Eldorado, no segundo e no terceiro distritos. Todas as ruas receberão nova iluminação em LED.

Esta semana foram lançadas ainda obras de infraestrutura em diversas de ruas nos bairros Pilar, Capivari e Vila Maria Helena.