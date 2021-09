Uma pessoa tentou duas vezes obter o comprovante sem ser vacinada - Divulgação

Publicado 09/09/2021 20:58

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias convoca, nesta sexta-feira (10/09), todos que não compareceram às chamadas para receber a segunda dose das vacinas Coronavac, Pfizer e Astrazeneca. A repescagem de segunda dose acontece em oito unidades de saúde, nos quatro distritos. A Secretaria Municipal de Saúde também promove um mutirão de vacinação com primeira dose (para 18 anos ou mais) e segunda dose para faltosos (todas as vacinas), no Condomínio Residencial Narcisa Amália, no terceiro Distrito.

Confira quem pode e onde vacinar contra a covid-19, nesta sexta-feira (10/09) em Duque de Caxias:

* Segunda Dose de Coronavac, Astrazeneca e Pfizer:

A Prefeitura convoca a todos que estão com a segunda dose da vacina pendente para completar a imunização nos oito pontos de vacinação espalhados no município. É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com CPF. A segunda dose para os faltosos acontece nos seguintes locais, das 8h às 12 horas:

• Hospital Municipal Duque (Centro)

• CER IV (Sarapuí)

• UPH Campos Elíseos

• UPH Equitativa

• UPH Pilar

• UPH Saracuruna

• UPH Xerém

• UPH Imbariê

* Primeira Dose para Gestantes, Puérperas e Lactantes:

O município segue com a aplicação da primeira dose para Gestantes, Puérperas e Lactantes. A idade para que as gestantes possam receber a vacina contra a covid-19 passou para a partir de 12 anos.

A vacinação acontece, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, no CMSDC- Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão – Centro) e no CRAESM de Xerém (Rua 25 de Agosto – Vila Santa Alice – Xerém). As gestantes e puérperas devem apresentar o laudo médico do obstetra. As lactantes devem apresentar comprovação. Nos três casos é obrigatória, ainda, a apresentação de documento de identificação com CPF e comprovante de residência.

* Mutirão de vacinação no Condomínio Residencial Narcisa Amália (Jardim Rotsen): O mutirão acontece com a primeira dose para quem tem 18 anos ou mais e com a segunda dose de todas as vacinas (Coronavac, Pfizer e Astrazeneca) para quem ainda está com a imunização pendente. É obrigatório a apresentação de comprovante de residência para a primeira dose e carteira de vacinação para a segunda dose. Todos devem apresentar documento de identificação com CPF e foto. A vacinação no Condomínio Residencial Narcisa Amália, localizado na Rua Guarapu, 230 - Jardim Rotsen, acontece das 8h às 13h.

* Vacinação para adolescentes (Com ou sem comorbidades) – A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que a vacinação com a primeira dose para adolescentes será retomada assim que a SES RJ faça a entrega de novas doses da vacina Pfizer.