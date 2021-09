Trio é preso em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 09/09/2021 14:13

Duque de Caxias - Três criminosos foram presos e drogas apreendidas durante ação da polícia no Complexo do Cangulo, em Caxias. A operação foi feita nesta quarta-feira (08/09).

Segundo informações, policiais militares do Batalhão de Ações com Cães estiveram na Comunidade do Rasta, dentro do Cangulo, onde prenderam o trio e apreenderam uma pistola, rádios transmissores, um colete balístico e farta quantidade de drogas.

O material apreendido e os presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para registro da ocorrência.