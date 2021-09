Duque de Caxias forma brigadistas voluntários - Divulgação

Duque de Caxias forma brigadistas voluntáriosDivulgação

Publicado 08/09/2021 12:36

Duque de Caxias - Um grupo de 230 alunos se formaram na turma de Brigadista Ambiental Voluntário. Através da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias e o Processo Apell, foi realizada a formatura com a entrega de certificados de conclusão do curso em evento que aconteceu na sede da APA do Alto Iguaçu, no distrito de Xerém. Participaram da formatura o representante da REDEC Baixada Fluminense, Major Mouta; a presidente da Cruz Vermelha de Caxias, Sônia Cristina; diretores da Apa Auto Iguaçu e instrutores do Processo Apell.

Os brigadistas foram treinados para apoiar nas respostas aos incêndios florestais, intensificados pelo período de estiagem, que se estende de junho a outubro. A Brigada Ambiental Voluntária foi formada como um mecanismo de resposta aos impactos causados ao município por esse período do ano, buscando atender as diretrizes do Plano de Contingência para Estiagem. Dessa forma, os voluntários formados estarão de prontidão durante esse período.