Praça da Democracia ficará no Centro de Caxias - Divulgação

Praça da Democracia ficará no Centro de CaxiasDivulgação

Publicado 08/09/2021 12:12

Duque de Caxias - Nesta terça-feira (07/09), feriado da Independência, o prefeito Washington Reis participou de uma cerimônia, no Centro de Duque de Caxias, no espaço onde funcionava a antiga 59º DP, para o lançamento do projeto de uma nova área de lazer. No local, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Obras, fará um projeto especial, em homenagem a um representante do povo e da democracia, o político e advogado brasileiro Ulysses Guimarães, um dos principais opositores à ditadura militar.

Praça da Democracia ficará no Centro de Caxias Divulgação

Ulysses foi o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, que inaugurou a nova ordem democrática, após 21 anos sob a ditadura. A Praça da Democracia servirá não apenas como lazer e centro de socialização entre as academias estudantis locais, mas também para lembrar da importância da data Sete de Setembro, que é o dia da Independência do Brasil e de todos quem lutaram para manter a liberdade em na história.

Praça da Democracia ficará no Centro de Caxias Divulgação