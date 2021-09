Obras de revitalização em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 06/09/2021 16:07

Duque de Caxias - Durante esta semana, a Prefeitura de Duque de Caxias vai lançar diversas obras. Nesta segunda-feira (06), a partir das 19h, o prefeito Washington Reis vai realizar o anúncio das obras de drenagem e pavimentação no Pilar. Serão mais de 11km de extensão das ruas do bairro, que receberão pavimentação asfáltica, além da rede de coleta de esgoto. A região também será beneficiada com nova iluminação em led, que proporciona mais segurança e menor consumo de energia.



Já nesta terça-feira (07), às 8h, vai acontecer um ato simbólico, no bairro Jardim 25 de Agosto, no antigo prédio da 59º Delegacia de Polícia. No local, está sendo construída uma praça de contemplação com jardins que receberá também nova iluminação em led.



No Capivari

Ainda nesta terça-feira, às 19h, no bairro Capivari, na rua 18 (esquina com a rua 11), vai acontecer o lançamento das obras de drenagem e pavimentação, com mais de 30km de extensão, contemplando mais de 20 ruas da região.



As melhorias fazem parte do programa de reurbanização dos bairros, iniciado em 2017. A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil está atuando em todos os distritos com diversos serviços, atendendo aos anseios dos moradores que reivindicavam por melhorias há muitos anos.