Projeto ArtRio Educação chega ao Caxias Shopping - Divulgação

Projeto ArtRio Educação chega ao Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 04/09/2021 13:27

Duque de Caxias - Até o dia 20 de setembro, o Caxias Shopping vai receber a mostra História da Arte, Olhar e Descoberta, com narração da cantora Roberta Sá e curadoria da museóloga e professora de arte Libia Schenker. A exposição traz 10 totens interativos, e cada um explica o movimento artístico através de imagens de obras emblemáticas de grandes artistas.

A mostra foca no período do Renascimento ao Expressionismo Abstrato, reunindo nomes como Monet, Cézanne, Picasso, Matisse e Miró. Os totens possuem um QR Code que leva os clientes para um hotsite onde eles poderão ter acesso às gravações. A ação é gratuita e leva algumas das maiores referências da arte mundial para os corredores do shopping.

Além da mostra, o empreendimento promove oficinas infantis, diariamente, das 12h às 21h, com atividades lúdicas para crianças de todas as idades. Para participar, os pequenos devem estar acompanhados dos responsáveis e respeitar o uso obrigatório de máscara. As oficinas também estão disponíveis para colégios e ONGs da região, mediante agendamento pelo telefone (21) 2784-2020. Durante as oficinas, os monitores explicam um pouco sobre a história da arte e promovem atividades que incentivam a manifestação artística, através de desenhos e pinturas.

A mostra História da Arte, Olhar e Descoberta passou pelo Bangu Shopping em 2019 e pelo Carioca Shopping em 2020. Ainda no ano passado o evento foi adaptado para o ambiente digital, com ativações culturais virtuais, realizadas nas redes sociais do Bangu Shopping, Carioca Shopping, Shopping Grande Rio e Caxias Shopping. Os empreendimentos usaram seus perfis nas redes sociais para realizarem lives com as curadoras Fernanda Lopes e Carollina Lauriano, que promoveram um mergulho na História da Arte.

“Promover cultura e conhecimento é um dos pilares do Caxias Shopping e o projeto ArtRio Educação vai proporcionar para o nosso público uma experiência de conexão com a arte, com o objetivo de gerar maior intimidade e interesse sobre o tema”, afirma Michelle Coutinho, gerente de Marketing do Caxias Shopping.

Mostra ArtRio Educação – História da Arte, Olhar e Descoberta

Data: Até 20 de setembro

Local: Caxias Shopping - Praça em frente à CVC

Visitação gratuita

Oficinas de Artes Infantis

Diariamente, das 12h às 21h

Agendamento para escolas e ONGs: (21) 2784-2020 - Horários disponíveis: 13h / 15h / 17h / 19h

Limite de 6 estudantes por horário - O uso de máscara é obrigatório