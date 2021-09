Estado e Prefeitura fecham parceria para obras em Caxias - Divulgação

Estado e Prefeitura fecham parceria para obras em CaxiasDivulgação

Publicado 03/09/2021 14:01

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias e o Governo do Estado do Rio de Janeiro firmaram mais uma parceria nesta quinta-feira (02/09), para a execução de serviços de revestimento asfáltico e drenagem em vários logradouros do 2° distrito do município. O contrato com a empresa Alberto Couto Alves Brasil, do Grupo ACA, foi assinado em uma reunião entre o prefeito Washington Reis, o secretário de Estado das Cidades, Uruan Andrade, o deputado estadual Rosenverg Reis e o responsável da ACA, Jorge Aurélio da Costa Abreu.

“O governador tem sido um grande parceiro da nossa cidade. Graças ao seu empenho, dedicação e carinho, Duque de Caxias segue avançando cada vez mais. Somos muito gratos por tudo e tenho certeza de que ainda faremos muito mais”, destacou Washington Reis.

Segundo o Governo do Estado, no pregão eletrônico, que contou com a participação de 22 empresas, foi obtida uma economicidade de 29,5%, chegando ao valor de R$ 76,1 milhões em investimentos. O município de Duque de Caxias é um dos mais importantes do Estado do Rio de Janeiro e se destaca pelo grande volume de obras de infraestrutura, saúde, esporte e educação.